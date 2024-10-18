https://ria.ru/20241018/briks-1978631540.html

Эксперт оценил срок "притирки" стран БРИКС друг к другу после расширения

Эксперт оценил срок "притирки" стран БРИКС друг к другу после расширения - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт оценил срок "притирки" стран БРИКС друг к другу после расширения

После присоединения к БРИКС пяти новых стран образуется новое международное объединение, которому понадобится пять-восемь лет для "притирки" всех членов друг к... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T02:50

2024-10-18T02:50

2024-10-18T09:52

брикс

высшая школа экономики (вшэ)

россия

в мире

саммит брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. После присоединения к БРИКС пяти новых стран образуется новое международное объединение, которому понадобится пять-восемь лет для "притирки" всех членов друг к другу, заявил РИА Новости руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров. "После присоединения к БРИКС пяти новых членов, на наших глазах рождается, по сути, новое международное объединение, невиданное, к слову, до сих пор в истории человечества. Десять стран БРИКС представляют не только разные континенты, но и совершенно разные культуры, цивилизации", — сказал он. По словам Алескерова, БРИКС, появившийся более десяти лет назад, конечно, не начинает сегодня с нуля. "Однако, по моему глубокому убеждению, период серьезной "притирки", настройки альянсу теперь точно понадобится", — подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что уровень экономики у членов БРИКС разный."Есть среди членов объединения сверхмощные экономики, но есть, чего скрывать, совсем слабые", — заметил Алескеров. Что же касается сроков так называемой притирки, то, по его мнению, "на нее уйдет лет пять-восемь, и то в лучшем случае, при равной заинтересованности в процессе всех сторон". БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

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брикс, высшая школа экономики (вшэ), россия, в мире, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году