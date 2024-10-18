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На бирже Петербурга стали известны цены на популярные марки бензина - РИА Новости, 18.10.2024
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15:58 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/benzin-1978744353.html
На бирже Петербурга стали известны цены на популярные марки бензина
На бирже Петербурга стали известны цены на популярные марки бензина - РИА Новости, 18.10.2024
На бирже Петербурга стали известны цены на популярные марки бензина
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю снизилась на 1,08%, в тоже время марка Аи-92 подорожала... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:58
2024-10-18T15:58
экономика
россия
санкт-петербург
цены на нефть
александр новак
евразийский экономический союз
аи-95
аи-92
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю снизилась на 1,08%, в тоже время марка Аи-92 подорожала на 2,04%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,77% - до 60 102 рублей за тонну. А цена на Аи-95 снизилась на 0,7% - до 64 559 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо за день подорожало на 0,05%, до 61 013 рублей за тонну, межсезонное - на 0,08%, до 61 179 рублей. Цена на зимнее дизтопливо опустилась на 0,5% - до 75 145 рублей за тонну. Стоимость мазута по итогам торговой сессии снизилась на 1,5%, до 28 332 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,12%, до 80 267 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 0,84% - до 29 865 рублей. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
https://radiosputnik.ru/20240814/benzin-1966115918.html
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экономика, россия, санкт-петербург, цены на нефть, александр новак, евразийский экономический союз, аи-95, аи-92
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Цены на нефть, Александр Новак, Евразийский экономический союз, АИ-95, АИ-92
На бирже Петербурга стали известны цены на популярные марки бензина

Бензин Аи-95 за неделю подешевел на бирже в России чуть более чем на 1%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю снизилась на 1,08%, в тоже время марка Аи-92 подорожала на 2,04%, следует из материалов торгов.
При этом только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,77% - до 60 102 рублей за тонну. А цена на Аи-95 снизилась на 0,7% - до 64 559 рублей за тонну.
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Летнее дизельное топливо за день подорожало на 0,05%, до 61 013 рублей за тонну, межсезонное - на 0,08%, до 61 179 рублей. Цена на зимнее дизтопливо опустилась на 0,5% - до 75 145 рублей за тонну.
Стоимость мазута по итогам торговой сессии снизилась на 1,5%, до 28 332 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,12%, до 80 267 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 0,84% - до 29 865 рублей.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургЦены на нефтьАлександр НовакЕвразийский экономический союзАИ-95АИ-92
 
 
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