https://ria.ru/20241018/bayden-1978727613.html

Байден обсудит с Шольцем кредит Украине

Байден обсудит с Шольцем кредит Украине - РИА Новости, 18.10.2024

Байден обсудит с Шольцем кредит Украине

Президент США Джо Байден заявил, что намерен обсудить с канцлером Германии Олафом Шольцем предоставление Украине кредита с погашением из доходов от замороженных РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:00

2024-10-18T14:00

2024-10-18T14:23

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен обсудить с канцлером Германии Олафом Шольцем предоставление Украине кредита с погашением из доходов от замороженных активов РФ."Сегодня канцлер и я собираемся обсудить продолжающиеся усилия по увеличению поддержки украинских военных, защиту энергетической инфраструктуры… а также как помочь Украине раскрыть ценность замороженных российских активов", - сообщил он.Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что предоставление Украине кредита странами "большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов РФ планируется обсудить в рамках визита Байдена в Берлин, но добавил, вопрос выделение денег связан с множеством технических деталей и обсуждения по этому вопросу все еще продолжаются.Представитель Белого дома добавил, что решение вопроса зависит от "политической воли" глав государств-членов G7, чтобы Киев получил кредит до конца текущего года.В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро).Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС.Девятого октября постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет.В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20241018/bayden-1978709575.html

https://ria.ru/20241015/ssha-1978021563.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

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Дарья Буймова

украина, россия, в мире, олаф шольц, джо байден, сергей лавров, киев, еврокомиссия, санкции в отношении россии, g7, евросоюз