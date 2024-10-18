https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html

Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского

Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского - РИА Новости, 18.10.2024

Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского

Следователи выяснили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:24

2024-10-18T07:24

2024-10-18T10:27

происшествия

санкт-петербург

россия

александр бастрыкин

дарья трепова

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи выяснили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью "Комсомольской правде"."По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие", — отметил он.Глава ведомства добавил, что по изъятым видеозаписям удалось восстановить маршрут передвижения Дарьи Треповой* до прихода в кафе и после совершения преступления. Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову* в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 миллиона рублей.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20241018/trepova-1978639054.html

https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, дарья трепова, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)