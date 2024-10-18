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Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского - РИА Новости, 18.10.2024
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07:24 18.10.2024 (обновлено: 10:27 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html
Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского
Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского - РИА Новости, 18.10.2024
Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского
Следователи выяснили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:24
2024-10-18T10:27
происшествия
санкт-петербург
россия
александр бастрыкин
дарья трепова
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи выяснили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью "Комсомольской правде"."По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие", — отметил он.Глава ведомства добавил, что по изъятым видеозаписям удалось восстановить маршрут передвижения Дарьи Треповой* до прихода в кафе и после совершения преступления. Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову* в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 миллиона рублей.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20241018/trepova-1978639054.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, дарья трепова, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского

Способ подрыва взрывчатки, убившей Татарского, установили по ее частям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского)
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского) - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского). Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи выяснили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью "Комсомольской правде".
«
"По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие", — отметил он.
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Глава ведомства добавил, что по изъятым видеозаписям удалось восстановить маршрут передвижения Дарьи Треповой* до прихода в кафе и после совершения преступления.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову* в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 миллиона рублей.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАлександр БастрыкинДарья ТреповаВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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