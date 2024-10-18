Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского
Способ подрыва взрывчатки, убившей Татарского, установили по ее частям
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского)
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского). Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи выяснили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью "Комсомольской правде".
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"По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие", — отметил он.
Глава ведомства добавил, что по изъятым видеозаписям удалось восстановить маршрут передвижения Дарьи Треповой* до прихода в кафе и после совершения преступления.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову* в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 миллиона рублей.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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