Рейтинг@Mail.ru
Россия будет расширять возможности Нового банка развития, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 18.10.2024 (обновлено: 12:26 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/bank-1978687967.html
Россия будет расширять возможности Нового банка развития, заявил Путин
Россия будет расширять возможности Нового банка развития, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия будет расширять возможности Нового банка развития, заявил Путин
Россия будет расширять возможности Нового банка развития, он должен стать основным инвестором на пространстве БРИКС и Глобального Юга, заявил президент России... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:08
2024-10-18T12:26
экономика
россия
банк "развитие"
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978689303_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_749addc27c20f1e5e7af4a6dbff85d1a.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия будет расширять возможности Нового банка развития, он должен стать основным инвестором на пространстве БРИКС и Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин."Будем расширять его возможности, этого банка. Новый банк должен стать одним из основных инвесторов в крупнейшие технологические и инфраструктурные проекты на пространстве БРИКС и Глобального Юга в целом", - сказал Путин в ходе Делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978687774.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978688522.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978688859_0:0:2843:2132_1920x0_80_0_0_2876b174a7dea98bc3393c59ed054e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, банк "развитие", брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Россия, Банк "Развитие", БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия будет расширять возможности Нового банка развития, заявил Путин

Путин: Новый банк развития должен стать основным инвестором в пространстве БРИКС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия будет расширять возможности Нового банка развития, он должен стать основным инвестором на пространстве БРИКС и Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем расширять его возможности, этого банка. Новый банк должен стать одним из основных инвесторов в крупнейшие технологические и инфраструктурные проекты на пространстве БРИКС и Глобального Юга в целом", - сказал Путин в ходе Делового форума БРИКС.
Вступительное слово Путина на деловом форуме БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин рассказал о внешнем влиянии на рост стран БРИКС
Вчера, 12:08
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин отметил важность реализации потенциала БРИКС
Вчера, 12:09
 
ЭкономикаРоссияБанк "Развитие"БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала