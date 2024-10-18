https://ria.ru/20241018/bank-1978687967.html

Россия будет расширять возможности Нового банка развития, заявил Путин

Россия будет расширять возможности Нового банка развития, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия будет расширять возможности Нового банка развития, заявил Путин

Россия будет расширять возможности Нового банка развития, он должен стать основным инвестором на пространстве БРИКС и Глобального Юга, заявил президент России... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:08

2024-10-18T12:08

2024-10-18T12:26

экономика

россия

банк "развитие"

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия будет расширять возможности Нового банка развития, он должен стать основным инвестором на пространстве БРИКС и Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин."Будем расширять его возможности, этого банка. Новый банк должен стать одним из основных инвесторов в крупнейшие технологические и инфраструктурные проекты на пространстве БРИКС и Глобального Юга в целом", - сказал Путин в ходе Делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, банк "развитие", брикс, саммит брикс в казани в 2024 году