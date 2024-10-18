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Вице-президент "Ростелекома" заявил о планах увеличить инвестиции в ИИ - РИА Новости, 18.10.2024
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18:31 18.10.2024 (обновлено: 18:39 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/ai-1978811180.html
Вице-президент "Ростелекома" заявил о планах увеличить инвестиции в ИИ
Вице-президент "Ростелекома" заявил о планах увеличить инвестиции в ИИ - РИА Новости, 18.10.2024
Вице-президент "Ростелекома" заявил о планах увеличить инвестиции в ИИ
"Ростелеком" планирует вложить в развитие технологий искусственного интеллекта в 2025 году на 60% больше, чем в 2024 - каждый год компания получает от ИИ... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:31
2024-10-18T18:39
технологии
сергей носов
ростелеком
общество
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СИРИУС, 18 окт - РИА Новости. "Ростелеком" планирует вложить в развитие технологий искусственного интеллекта в 2025 году на 60% больше, чем в 2024 - каждый год компания получает от ИИ больше, чем в него вкладывает, рассказал журналистам вице-президент, директор по искусственному интеллекту и управлению данными компании Сергей Носов. "Каждый год мы получаем от искусственного интеллекта существенно больше, чем вкладываем… Мы еще не утвердили бюджет на следующий год, но по текущим планам мы планируем примерно на 60% больше в следующем году проинвестировать в тему искусственного интеллекта, чем в этом", - сказал Носов. Он рассказал, что развитие ИИ заложено в новую стратегию развития "Ростелекома" до 2030 года. Причем идет разделение на два блока - датацентричный искусственный интеллект, который анализирует массивы данных и помогает улучшить работу пользовательских сервисов, и центричный или генеративный ИИ. По словам Носова, сейчас компания анализирует, каким образом можно оптимизировать свою деятельность или получить дополнительную монетизацию, используя генеративный ИИ. "У нас есть такая сверхцель, что у нас должны появиться цифровые ассистенты, которые сквозным образом, учитывая ИТ-ландшафт компании, специфику работы компании и накопленные данные, позволяют решать отдельные задачи - такая у нас цель к 2030 году есть. Но если говорить про детали в части генеративного ИИ, мы стараемся дальше чем на год не смотреть", - добавил он. Сейчас в "Ростелекоме" есть внутренний супермаркет цифровых ассистентов - "Нейрошлюз", платформа, которая позволяет работать с сервисами ИИ в режиме единого окна. Стратегия компании предусматривает, что этот продукт может быть выведен на рынок как отдельное решение, отметил Носов. "Мы его уже сейчас предлагаем клиентам. В разной стадии находимся, где-то пилотируется решение, с кем-то мы обсуждаем финансовые условия и конфигурацию "Нейрошлюза"… Также мы тестируем эту историю с отраслями: машиностроение, телеком, промышленное производство, государственные структуры", - добавил вице-президент.
https://ria.ru/20241018/briks-1978709900.html
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технологии, сергей носов, ростелеком, общество
Технологии, Сергей Носов, Ростелеком, Общество
Вице-президент "Ростелекома" заявил о планах увеличить инвестиции в ИИ

Вице-президент "Ростелеком": инвестиции в ИИ планируется увеличить на 60%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый логотип компании "Ростелеком"
Новый логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИРИУС, 18 окт - РИА Новости. "Ростелеком" планирует вложить в развитие технологий искусственного интеллекта в 2025 году на 60% больше, чем в 2024 - каждый год компания получает от ИИ больше, чем в него вкладывает, рассказал журналистам вице-президент, директор по искусственному интеллекту и управлению данными компании Сергей Носов.
"Каждый год мы получаем от искусственного интеллекта существенно больше, чем вкладываем… Мы еще не утвердили бюджет на следующий год, но по текущим планам мы планируем примерно на 60% больше в следующем году проинвестировать в тему искусственного интеллекта, чем в этом", - сказал Носов.
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Он рассказал, что развитие ИИ заложено в новую стратегию развития "Ростелекома" до 2030 года. Причем идет разделение на два блока - датацентричный искусственный интеллект, который анализирует массивы данных и помогает улучшить работу пользовательских сервисов, и центричный или генеративный ИИ.
По словам Носова, сейчас компания анализирует, каким образом можно оптимизировать свою деятельность или получить дополнительную монетизацию, используя генеративный ИИ.
"У нас есть такая сверхцель, что у нас должны появиться цифровые ассистенты, которые сквозным образом, учитывая ИТ-ландшафт компании, специфику работы компании и накопленные данные, позволяют решать отдельные задачи - такая у нас цель к 2030 году есть. Но если говорить про детали в части генеративного ИИ, мы стараемся дальше чем на год не смотреть", - добавил он.
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Сейчас в "Ростелекоме" есть внутренний супермаркет цифровых ассистентов - "Нейрошлюз", платформа, которая позволяет работать с сервисами ИИ в режиме единого окна.
Стратегия компании предусматривает, что этот продукт может быть выведен на рынок как отдельное решение, отметил Носов. "Мы его уже сейчас предлагаем клиентам. В разной стадии находимся, где-то пилотируется решение, с кем-то мы обсуждаем финансовые условия и конфигурацию "Нейрошлюза"… Также мы тестируем эту историю с отраслями: машиностроение, телеком, промышленное производство, государственные структуры", - добавил вице-президент.
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ТехнологииСергей НосовРостелекомОбщество
 
 
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