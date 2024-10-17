https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978506890.html

Зеленский не смог ответить на вопрос о "плане победы"

Зеленский не смог ответить на вопрос о "плане победы" - РИА Новости, 17.10.2024

Зеленский не смог ответить на вопрос о "плане победы"

Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о том, что Украина должна будет делать в рамках его "плана победы". РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:53

2024-10-17T13:53

2024-10-17T13:53

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о том, что Украина должна будет делать в рамках его "плана победы". В ходе общения с журналистами перед выступлением на заседании Евросовета в Брюсселе Зеленского попросили прокомментировать тезис критиков о том, что в его "плане победы" содержится только то, что союзники могут сделать для Украины, но нет ничего о том, что должна будет сделать сама Украина. "Что касается плана победы: во-первых, мы сделали его не для критиков... Наш план - усилить Украину... Я считаю, что это отлично, что этот план не зависит от воли России, только от воли наших партнеров", - заявил Зеленский. После повторного вопроса, о том, что же все-таки будет делать непосредственно Киев в рамках плана, Зеленский заявил, что Украина уже делает "самую тяжелую работу" - по его словам, она "защищает свободу Европы". Зеленский 16 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240827/plan-1968858075.html

https://ria.ru/20241016/zakharova--1978414588.html

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