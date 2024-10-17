Зеленский попросил у Запада передачи замороженных активов России
Зеленский начал просить у Запада передачи замороженных российских активов
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский начал просить у Запада передачи замороженных активов РФ, в том числе для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.
"Когда у нас были очень большие перебои, долгие месяцы без военной помощи, наше внутреннее производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы очень помогло. Нам для этого нужны деньги. И эти деньги из российских активов нам очень нужны для внутреннего производства", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами перед встречей Евросовета в Брюсселе.
Комитет по международной торговле Европейского парламента в понедельник проголосовал за предложенный Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России. Финальное голосование по решению пройдет в ходе пленарной сессии ЕП 22 октября в Страсбурге.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США.
Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС.
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Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.
Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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