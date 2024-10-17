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Залужный обвинил Запад в провалах ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
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18:21 17.10.2024 (обновлено: 18:44 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zapad-1978579540.html
Залужный обвинил Запад в провалах ВСУ
Залужный обвинил Запад в провалах ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Залужный обвинил Запад в провалах ВСУ
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году на поле боя из-за... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:21
2024-10-17T18:44
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сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году на поле боя из-за недостаточных поставок вооружений. "Запад, боясь то ли ядерной войны, то ли эскалации... не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому в 2023 году мы не смогли достичь значимых успехов", - заявил Залужный на мероприятии британского аналитического центра Chatham House* (признан в РФ нежелательной организацией). Он заявил, что Украина оказалась в состоянии затяжной войны, выйти из которой практически невозможно. Попытка контрнаступления Украины в минувшем году началась 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных - как будто "это не их люди". По словам занимавшего на тот момент должность министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.*Признана в России нежелательной организацией
https://ria.ru/20240723/zaluzhnyy-1961361642.html
https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html
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украина, россия, великобритания, валерий залужный, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, chatham house
Украина, Россия, Великобритания, Валерий Залужный, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Chatham House
Залужный обвинил Запад в провалах ВСУ

Экс-главком ВСУ Залужный обвинил Запад в провалах ВСУ в 2023 году

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году на поле боя из-за недостаточных поставок вооружений.
"Запад, боясь то ли ядерной войны, то ли эскалации... не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому в 2023 году мы не смогли достичь значимых успехов", - заявил Залужный на мероприятии британского аналитического центра Chatham House* (признан в РФ нежелательной организацией).
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Он заявил, что Украина оказалась в состоянии затяжной войны, выйти из которой практически невозможно.
Попытка контрнаступления Украины в минувшем году началась 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных - как будто "это не их люди". По словам занимавшего на тот момент должность министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
*Признана в России нежелательной организацией
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Залужный был против вторжения в Курскую область, сообщили СМИ
17 сентября, 14:26
 
УкраинаРоссияВеликобританияВалерий ЗалужныйСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныChatham House
 
 
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