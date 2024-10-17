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ВСУ потеряли более 250 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 250 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 17.10.2024

ВСУ потеряли более 250 военных в Курской области за сутки

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 250 человек и 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, шесть украинских военнослужащих сдались в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:08

2024-10-17T14:08

2024-10-17T14:12

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 250 человек и 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, шесть украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23850 военнослужащих, 165 танков, 77 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 942 боевые бронированные машины, 643 автомобиля, 193 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность