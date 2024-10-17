https://ria.ru/20241017/volodin-1978521586.html

Запрет пропаганды чайлдфри защищает будущих родителей, заявил Володин

Запрет пропаганды чайлдфри защищает будущих родителей, заявил Володин - РИА Новости, 17.10.2024

Запрет пропаганды чайлдфри защищает будущих родителей, заявил Володин

Мы должны защитить и поддержать будущих родителей, чтобы обязательно была крепкая семья, заявил председатель Госдумы Вячселав Володин, комментируя важность... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:47

2024-10-17T14:47

2024-10-17T14:47

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мы должны защитить и поддержать будущих родителей, чтобы обязательно была крепкая семья, заявил председатель Госдумы Вячселав Володин, комментируя важность принятия законопроекта о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. "А вы представьте себе девушку молодую, которая впервые готовится стать матерью. А на неё в интернете, который сейчас у нас с вами, посмотрите, сколько времени занимает в жизни, оказывается давление со всех сторон не принимать решения, навязывается отказ от деторождения, от материнства. Вот мы таких девушек, будущих мам, должны защитить, пап должны защитить, вселить в них уверенности, чтобы мужья поддерживали. Родителей поддержать, чтобы обязательно была крепкая семья", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он добавил, что данный законопроект, который прошел всю экспертизу и был направлен в регионы, получил обратную связь и слова поддержки, очень важен. "Коллеги, на самом деле, вы задумайтесь, какой путь мы прошли. Ведь мы с вами, в принципе, сформировали правовое поле, в рамках которого защитили детей, семьи, наши ценности. И сегодня мы вносим дополнение в принятые ранее законы, где запретили пропаганду педофилии, ЛГБТ*, смену пола. А сегодня мы в этот ряд ставим вопросы, связанные с запретом, отказом от деторождения. Пропаганды, подчеркиваю, в этой сфере, именно пропаганды. Поэтому не надо здесь придумывать какие-то вещи, что завтра возьмут, накажут", - отметил Володин. Политик подчеркнул, что "будете говорить о сильной семье, о любви, о доброте, о помощи — никто никого не накажет. Никого". В конце сентября Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. *Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20241017/chayldfri-1978506028.html

https://ria.ru/20241017/matvienko-1978511021.html

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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф