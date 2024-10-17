https://ria.ru/20241017/ukraina-1978481519.html

Орбан прокомментировал "план победы" Зеленского

Орбан прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024

Орбан прокомментировал "план победы" Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от плана Владимира Зеленского "бросает в дрожь", ЕС необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:27

2024-10-17T12:27

2024-10-17T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктор орбан

владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от плана Владимира Зеленского "бросает в дрожь", ЕС необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине."Зеленский представит свой план победы. От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше. Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию", — написал Орбан в соцсети Facebook*.По его словам, ЕС проигрывает в конфликте на Украине, потому что вступил в него с "плохо продуманной, плохо реализованной и плохо рассчитанной стратегией, ответственность за которую в первую очередь лежит на председателе Еврокомиссии" Урсуле фон дер Ляйен."Нужны изменения! Но это означает не то, что нам нужно больше войны, более опасное оружие и оружие дальнего действия, а то, что нам нужно перейти от военной стратегии к мирной стратегии. Нужны прекращение огня и мирные переговоры", — добавил Орбан.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, виктор орбан, владимир зеленский