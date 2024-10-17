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Турецкий политик предупредил Украину о скором предательстве - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 17.10.2024 (обновлено: 10:45 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978437236.html
Турецкий политик предупредил Украину о скором предательстве
Турецкий политик предупредил Украину о скором предательстве - РИА Новости, 17.10.2024
Турецкий политик предупредил Украину о скором предательстве
У армии Украины нет шансов на успех в конфликте с Россией, так как США и Запад скоро предадут Киев, считает председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:51
2024-10-17T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
сша
догу перинчек
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АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. У армии Украины нет шансов на успех в конфликте с Россией, так как США и Запад скоро предадут Киев, считает председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. В Минобороны Британии ранее назвали ситуацию на фронте для ВСУ критической, сообщала Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. В Минобороны России сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили в понедельник населенный пункт Левадное в Запорожской области. Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день. "Конфликт завершится успехами на фронте. Это станет точкой. У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии", — заявил политик РИА Новости. По его словам, другой стороной медали будет позиция США и Запада. "Другой момент — западные страны. Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от Зеленского, будет думать только о своей выгоде", — подчеркнул Перинчек. Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По словам офицера, для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом. При этом подполковник предупреждает, что для Украины могут быть еще более серьезные последствия, если она продолжит действовать в том же направлении. "Родина" — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html
https://ria.ru/20241016/bouz-1978332291.html
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в мире, турция, украина, сша, догу перинчек
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, США, Догу Перинчек
Турецкий политик предупредил Украину о скором предательстве

Политик Перинчек: США скоро предадут Украину в конфликте с Россией

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. У армии Украины нет шансов на успех в конфликте с Россией, так как США и Запад скоро предадут Киев, считает председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
В Минобороны Британии ранее назвали ситуацию на фронте для ВСУ критической, сообщала Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. В Минобороны России сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили в понедельник населенный пункт Левадное в Запорожской области. Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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"Конфликт завершится успехами на фронте. Это станет точкой. У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии", — заявил политик РИА Новости.
По его словам, другой стороной медали будет позиция США и Запада.
"Другой момент — западные страны. Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от Зеленского, будет думать только о своей выгоде", — подчеркнул Перинчек.
Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По словам офицера, для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом. При этом подполковник предупреждает, что для Украины могут быть еще более серьезные последствия, если она продолжит действовать в том же направлении.
"Родина" — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаСШАДогу Перинчек
 
 
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