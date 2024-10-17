Турецкий политик предупредил Украину о скором предательстве
Политик Перинчек: США скоро предадут Украину в конфликте с Россией
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. У армии Украины нет шансов на успех в конфликте с Россией, так как США и Запад скоро предадут Киев, считает председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
В Минобороны Британии ранее назвали ситуацию на фронте для ВСУ критической, сообщала Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. В Минобороны России сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили в понедельник населенный пункт Левадное в Запорожской области. Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
"Конфликт завершится успехами на фронте. Это станет точкой. У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии", — заявил политик РИА Новости.
По его словам, другой стороной медали будет позиция США и Запада.
"Другой момент — западные страны. Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от Зеленского, будет думать только о своей выгоде", — подчеркнул Перинчек.
Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По словам офицера, для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом. При этом подполковник предупреждает, что для Украины могут быть еще более серьезные последствия, если она продолжит действовать в том же направлении.
"Родина" — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.