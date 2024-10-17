https://ria.ru/20241017/ucheniya-1978469307.html

В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2024"

В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2024" - РИА Новости, 17.10.2024

В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2024"

Активная фаза совместных учений с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2024" началась в Таджикистане,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:33

2024-10-17T11:33

2024-10-17T11:33

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Активная фаза совместных учений с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2024" началась в Таджикистане, сообщили в Объединенном пресс-центре ОДКБ. "Вопросы реагирования ОДКБ на кризисные ситуации с учетом тенденций развития обстановки и вытекающих вызовов и угроз региональной безопасности всегда находились на острие нашего внимания... Важную роль в обеспечении безопасности в Центральноазиатском регионе играют Коллективные силы быстрого развертывания, которые призваны выполнять задачи по совместному отражению внешней военной агрессии, противодействию другим вызовам и угрозам безопасности, проведению антитеррористических операций", - заявил начальник генштаба вооруженных cил Таджикистана – первый замминистра обороны республики Эмомали Собирзода, выступая перед участниками учений. Он отметил, что этот вопрос представляет наибольший интерес для Таджикистана, который находится на форпосте южных рубежей ОДКБ. "Проведение столь масштабных учений продиктовано динамично развивающейся обстановкой в различных регионах мира, которая подчёркивает необходимость объединения усилий наших стран в противостоянии современным вызовам и угрозам", - добавил Собирзода. Первый замначальника Объединенного штаба ОДКБ Хасан Калоев напомнил, что главными задачами КСБР ЦАР являются готовность к отражению внешней военной агрессии и к противодействию террористическим вызовам, своевременное реагирование на угрозы национальной и региональной безопасности. Он также отметил, что участникам учения на полигоне "Харбмайдон" в условиях горно-пустынной местности предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач по подготовке и ведению боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований, освобождению захваченных объектов, высадке тактического воздушного десанта, а также по ведению боевых и специальных действий по восстановлению участка государственной границы, активно применяя артиллерию, штурмовую и армейскую авиацию. Активная фаза совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2024" проходит с 17 по 21 октября на полигоне "Харбмайдон" под руководством замминистра обороны Таджикистана Саидасрора Абдуллозоды. В ходе учения отрабатываются вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ. Особое внимание уделяется вопросам организации противовоздушного прикрытия подразделений КСБР ЦАР в ходе оперативного развертывания, а также взаимодействия Командования КСБР ЦАР с силами и средствами ПВО Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Таджикистан и 201-й военной базы Вооруженных Сил Российской Федерации при подготовке и ведении боевых действий. В совместном учении "Рубеж-2024" на полигоне "Харбмайдон" принимают участие воинские контингенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учений составляет около 1500 человек и 250 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

https://ria.ru/20240328/odkb-1936297542.html

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таджикистан, цар, россия, хасан калоев, одкб, безопасность