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Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 17.10.2024 (обновлено: 23:36 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html
Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
Владимир Зеленский виноват в развязывании конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью с Патриком Бет-Дэвидом. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T22:49
2024-10-17T23:36
в мире
украина
дональд трамп
сша
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский виноват в развязывании конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью с Патриком Бет-Дэвидом."Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна", — сказал Трамп.Политик также пообещал, что если он будет избран главой государства, то за свой президентский срок он урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп вновь упрекнул президента США Джо Байдена в подстрекании к конфликту и заявил, что действия нынешнего хозяина Белого дома не вели к мирному урегулированию ситуации.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Инициатива предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев предложение отверг.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине

Президент США Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский виноват в развязывании конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью с Патриком Бет-Дэвидом.
"Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна", — сказал Трамп.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием
Вчера, 21:49
Политик также пообещал, что если он будет избран главой государства, то за свой президентский срок он урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп вновь упрекнул президента США Джо Байдена в подстрекании к конфликту и заявил, что действия нынешнего хозяина Белого дома не вели к мирному урегулированию ситуации.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Инициатива предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев предложение отверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАВладимир Зеленский
 
 
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