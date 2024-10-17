Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
Президент США Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский виноват в развязывании конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью с Патриком Бет-Дэвидом.
"Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна", — сказал Трамп.
Политик также пообещал, что если он будет избран главой государства, то за свой президентский срок он урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп вновь упрекнул президента США Джо Байдена в подстрекании к конфликту и заявил, что действия нынешнего хозяина Белого дома не вели к мирному урегулированию ситуации.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Инициатива предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев предложение отверг.