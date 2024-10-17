https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html

Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине

Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.10.2024

Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине

Владимир Зеленский виноват в развязывании конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью с Патриком Бет-Дэвидом. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T22:49

2024-10-17T22:49

2024-10-17T23:36

в мире

украина

дональд трамп

сша

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976730863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0b735030459f457ad032de498697011.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский виноват в развязывании конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью с Патриком Бет-Дэвидом."Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна", — сказал Трамп.Политик также пообещал, что если он будет избран главой государства, то за свой президентский срок он урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп вновь упрекнул президента США Джо Байдена в подстрекании к конфликту и заявил, что действия нынешнего хозяина Белого дома не вели к мирному урегулированию ситуации.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Инициатива предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев предложение отверг.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский