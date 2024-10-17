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В США заявили об активном диалоге с Киевом по "плану победы" Зеленского

В США заявили об активном диалоге с Киевом по "плану победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024

В США заявили об активном диалоге с Киевом по "плану победы" Зеленского

США и Украина ведут активные дискуссии относительно "плана победы", изложенного Владимиром Зеленским, а его аспект, касающийся выделения военной помощи Киеву,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:12

2024-10-17T12:12

2024-10-17T12:12

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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. США и Украина ведут активные дискуссии относительно "плана победы", изложенного Владимиром Зеленским, а его аспект, касающийся выделения военной помощи Киеву, уже реализуется, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Могу сказать, что в настоящее время ведётся активный диалог по различным элементам плана, который был изложен... Зеленским. Он обсуждал этот план с президентом Байденом, как несколько недель назад, когда представил его, так и сегодня во время телефонного разговора. Определённые элементы мы уже выполняем, в том числе в плане предоставления дополнительного военного потенциала, что также является частью плана", - сказал американский чиновник. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html

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