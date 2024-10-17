https://ria.ru/20241017/srochniki-1978433685.html

В Совфеде предложили сохранять рабочие места за призывниками

В Совфеде предложили сохранять рабочие места за призывниками - РИА Новости, 17.10.2024

В Совфеде предложили сохранять рабочие места за призывниками

Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, предусматривающий сохранение рабочих мест за призванными на срочную военную службу... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T05:32

2024-10-17T05:32

2024-10-17T05:35

общество

айрат гибатдинов

совет федерации рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, предусматривающий сохранение рабочих мест за призванными на срочную военную службу сотрудниками негосударственных организаций. Инициатива направлена на отзыв в Минтруд. "В случае призыва работника на военную службу по призыву или поступления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, действие трудового договора, заключенного между работником и работодателем, может быть приостановлено на период прохождения работником военной службы... При достижении соглашения между работником и работодателем, работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении действия трудового договора", - говорится в тексте законопроекта, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. В сопроводительных документах отмечается, что настоящее законодательство предусматривает сохранение за военнослужащим права на поступление на ту же работу после окончания службы только для работников госорганизаций - в течение трех месяцев с момента увольнения, при этом у работников негосударственных организаций такое право отсутствует. МЕХАНИЗМ СОХРАНЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В законопроекте отмечается, что в период приостановления действия трудового договора при призыве работника на военную службу стороны приостанавливают осуществление своих прав и обязанностей, при этом в этот период за работником сохраняется его место работы и должность. Работодатель, согласно предложениям, будет вправе выплачивать призванному на службу работнику материальную помощь в случае достижения соответствующих договоренностей. Кроме того, за сотрудником будут сохраняться социально-трудовые гарантии (в том числе страхование, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи). При этом период приостановления трудового договора не будет засчитываться в трудовой стаж, указывается в проекте. Работодатель будет вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время отсутствия работника по указанному месту работы (должности), в том числе сможет нанимать студентов и выпускников, которые "получат возможность применить полученные в ходе обучения знания на практике", добавляется там же. Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия трудового договора не допускается за исключением случаев ликвидации организации, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок, следует из проекта. В случае, если работник не выйдет на работу по истечении 20 дней после окончания прохождения им военной или альтернативной службы, расторжение трудового договора с работником осуществляется по инициативе работодателя. В беседе с РИА Новости автор законопроекта, сенатор Гибатдинов отметил, что принятие подобной инициативы не создаст дополнительных рисков для работодателя, но позволит "сделать отдельные вакансии более привлекательными для молодых специалистов".

https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html

https://ria.ru/20241001/prizyv-1975476922.html

https://ria.ru/20241005/peterburg-1976565345.html

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общество, айрат гибатдинов, совет федерации рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)