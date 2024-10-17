https://ria.ru/20241017/shiny-1978468943.html

Аналитики выяснили, какие шины сегодня предпочитают автомобилисты

Аналитики выяснили, какие шины сегодня предпочитают автомобилисты - РИА Новости, 17.10.2024

Аналитики выяснили, какие шины сегодня предпочитают автомобилисты

Корпоративные клиенты переходят на китайские шины, а обычные автомобилисты отдают предпочтение европейским брендам, говорится в исследовании Альфа-Лизинга. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:03

2024-10-17T12:03

2024-10-17T12:03

авто

экономика

дальний восток

санкт-петербург

москва

шины

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Корпоративные клиенты переходят на китайские шины, а обычные автомобилисты отдают предпочтение европейским брендам, говорится в исследовании Альфа-Лизинга.Эксперты напомнили, что несмотря на то, что автомобилисты должны менять летние колеса на зимние только с 1 декабря, сезон замены шин начинается намного раньше. Так, жители Сибири и Дальнего Востока "переобувают" свои авто уже в сентябре, Урала и Центральной России – в ноябре. При этом, в регионах лидерами по объему продаж зимних колес являются (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) Краснодар и Ростов-на-Дону – на них приходится 10% от общего объема реализованных шин.По оценкам аналитиков, в осенне-зимнем сезоне 2024 года автомобилистам стоит приготовиться к подорожанию шин в среднем на 9%. Больше всего выросла стоимость всесезонных шин – на 12% в среднем. На втором месте в антирейтинге – летние шины, на 6%. При этом, зимние шины, наоборот, обойдутся автовладельцам на 10% дешевле, в сравнении с прошлым годом.Таким образом, для рядового автомобилиста замена шин в 2024 году составит примерно 72% (с учетом стоимости самих шин и работы) от среднего ежегодного бюджета на обслуживание авто (он составляет около 10 тысяч рублей на минимальный объем работ).Самые высокие цены на зимние колеса в этом сезоне фиксируются в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники. При этом представители бизнеса все чаще отдают предпочтение китайским брендам. Так, согласно исследованию, 84% российских компаний готовы рассматривать китайские шины как альтернативу привычным производителям в этом сезоне. Уже сейчас 15% предприятий закупают колеса из Поднебесной. Самые востребованные бренды – это Triangle, Sailun и Linglong. В топ-3 самых популярных брендов шин в корпоративном сегменте входят: Kama (грузовые шины отечественного производства, 15% продаж), Michelin (12%) и Bridgestone (12%).Чаще всего шины для коммерческого транспорта приобретают компании из следующих отраслей: таксопарки (40%), грузоперевозки и логистические компании (27%), а также производственные предприятия (8%), говорится в исследовании.

https://ria.ru/20240901/kamery-1969755112.html

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авто, экономика, дальний восток, санкт-петербург, москва, шины