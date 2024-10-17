https://ria.ru/20241017/psb-1978600804.html

ПСБ: игровые механики нужны банкам для эффективной коммуникации с клиентом

ПСБ: игровые механики нужны банкам для эффективной коммуникации с клиентом - РИА Новости, 17.10.2024

ПСБ: игровые механики нужны банкам для эффективной коммуникации с клиентом

Банкам необходимы геймификация и игровые механики для выстраивания эффективной коммуникации с клиентами, заявил старший вице-президент – руководитель блока... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:05

2024-10-17T20:05

2024-10-17T20:05

экономика

московская биржа

технологии

псб (банк псб)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Банкам необходимы геймификация и игровые механики для выстраивания эффективной коммуникации с клиентами, заявил старший вице-президент – руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев, выступая на сессии "Финансовые игры: как игровые механики меняют финансовое поведение" в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2024. Дискуссия прошла с участием представителей Банка России, Московской биржи, ведущих банков и финансовых организаций. По мнению Щавелева, геймификация стала эффективным инструментом борьбы за внимание клиентов "С помощью игровых механик банки конкурируют за клиента, преследуя понятные бизнес-цели – увеличить продажи, усилить вовлеченность, сократить отток", – привели в пресс-службе ПСБ слова спикера. Щавелев подчеркнул особую роль финансовых организаций в выработке и соблюдении этических принципов при использовании игровых практик. "Мы выступаем за соблюдение базовых принципов – честности и прозрачности процесса геймификации, с понятной механикой и выгодой для клиента. Различные акционные предложения банков c простой и понятной механикой, по сути, и есть геймификация", – подчеркнул Щавелев. Топ-менеджер ПСБ также отметил, что коммуникации с клиентами в рамках игровых механик лучше воспринимаются клиентами. Как следствие, частотность таких коммуникаций может быть выше, а внимание клиента к продуктам банка растет. "Другой пример, где игра помогает нам делать бизнес, из офлайн мира – области продаж зарплатных проектов. Гораздо проще договориться с компанией не о том, чтобы сделать очередную презентацию зарплатных карт, а о проведении сессии по финансовой грамотности. Наилучшая форма, к которой мы пришли в рамках ограничений по времени для таких сессий, это игра", – рассказал Щавелев.

https://ria.ru/20241017/psb-1978530952.html

https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978386743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, технологии, псб (банк псб)