Глава ЕК поддержала "план победы" Зеленского, но не в части членства в НАТО
Глава ЕК поддержала план Владимира Зеленского, но не в части членства в НАТО
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает так называемый "план победы" Владимира Зеленского, но только в части своих компетенций, не в части членства этой страны в НАТО.
"Конечно, мы поддерживаем "план победы" Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке", - заявила она по итогам саммита стран ЕС, на котором Зеленский представил свой "план".
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При этом в письменном заявлении по итогам саммита "план победы" Зеленского не упоминается.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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