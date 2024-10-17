https://ria.ru/20241017/peterburg-1978623800.html

В Петербурге подросток попал в ДТП при попытке скрыться от полиции на авто

В Петербурге подросток попал в ДТП при попытке скрыться от полиции на авто - РИА Новости, 17.10.2024

В Петербурге подросток попал в ДТП при попытке скрыться от полиции на авто

Шестнадцатилетний подросток в Санкт-Петербурге, уехавший без спроса на автомобиле отца, пытался скрыться от полиции и совершил несколько ДТП, сообщила... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:48

2024-10-17T23:48

2024-10-17T23:49

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Санкт-Петербурге, уехавший без спроса на автомобиле отца, пытался скрыться от полиции и совершил несколько ДТП, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Инцидент произошел в четверг. Сообщение о том, что несовершеннолетний без разрешения отца взял ключи от его иномарки и уехал на ней, поступило в полицию Кронштадтского района. "На Цитадельском шоссе полицейские заметили разыскиваемый автомобиль в потоке. Требование об остановке транспортного средства водитель проигнорировал. Увеличив скорость и опасно маневрируя, он попытался скрыться. В ходе преследования на кольцевой автодороге правонарушитель совершил несколько ДТП. После наезда на барьерное ограждение иномарка была блокирована сотрудниками Госавтоинспекции", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, за рулем автомобиля находился 16-летний подросток, в салоне три его ровесницы. Подросток был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности. Также туда были приглашены его родители.

https://ria.ru/20241017/dtp-1978557425.html

https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом