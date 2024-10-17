https://ria.ru/20241017/peterburg-1978536334.html

В Петербурге блогеру Поднебесному продлили срок заключения в СИЗО

В Петербурге блогеру Поднебесному продлили срок заключения в СИЗО - РИА Новости, 17.10.2024

В Петербурге блогеру Поднебесному продлили срок заключения в СИЗО

Блогеру из Нижнего Новгорода Алексею Поднебесному продлили на месяц срок заключения в СИЗО в Петербурге, хотя девушка, которая проходит потерпевшей по делу о... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:33

2024-10-17T15:33

2024-10-17T15:33

происшествия

нижний новгород

санкт-петербург

россия

екатерина мизулина

следственный комитет россии (ск рф)

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967617622_0:353:720:758_1920x0_80_0_0_5ea039c92158156ab1075d92e0df5ff8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Блогеру из Нижнего Новгорода Алексею Поднебесному продлили на месяц срок заключения в СИЗО в Петербурге, хотя девушка, которая проходит потерпевшей по делу о педофилии, просила выпустить его на свободу, сообщает объединенная пресс-службам судов города. "Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Поднебесного. Суд всех выслушал и постановил продлить стражу по 18.11.2024", - сообщает объединенная пресс-служба. Блогер был заключен в СИЗО в августе по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.134, ч.1 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). В пресс-службе добавили, что Поднебесный в суд доставлен не был, поскольку находится в Городской психиатрической больнице №6 на экспертизе. Его защитник против продления меры пресечения в виде заключения под стражу возражал, просил домашний арест или запрет определенных действий. "Явившиеся по собственной инициативе в процесс несовершеннолетняя потерпевшая и ее законный представитель просили суд изменить Поднебесному меру на не связанную с заключением под стражу", - сообщили в пресс-службе. По версии следствия, 2 августа фигурант в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия, а 3 августа в квартире дома на улице Тележной вступил с ней же в половую связь. В пресс-службе судов добавили, что Поднебесный вину признал, просил отправить его под домашний арест. С просьбой проверить 46-летнего блогера Поднебесного из-за его видео с 15-летней школьницей в СК РФ ранее обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Поднебесный относит себя к субкультуре инцелов (сокращение от английских слов involuntary и celibate, которые переводятся как "недобровольное, вынужденное воздержание"). Этот термин обозначает мужчину, который по каким-либо причинам не может вступить в романтические отношения с женщиной в течение долгого времени. Блогер живет в Нижнем Новгороде и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2021 году по решению Ленинского районного суда Нижнего Новгорода Поднебесный проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре после его высказываний в соцсетях, в том числе по поводу массовых расстрелов в школах и колледжах.

https://ria.ru/20240327/pedofil-1936124438.html

https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html

https://ria.ru/20240819/bloger-1967139517.html

нижний новгород

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород, санкт-петербург, россия, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета