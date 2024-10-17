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Политики в ЕС боятся открыто выражать симпатию Трампу, заявил Орбан - РИА Новости, 17.10.2024
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14:18 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/orban-1978514772.html
Политики в ЕС боятся открыто выражать симпатию Трампу, заявил Орбан
Политики в ЕС боятся открыто выражать симпатию Трампу, заявил Орбан - РИА Новости, 17.10.2024
Политики в ЕС боятся открыто выражать симпатию Трампу, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Pioneer, что многие политики в ЕС опасаются публично выражать симпатию кандидату в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:18
2024-10-17T14:18
в мире
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Pioneer, что многие политики в ЕС опасаются публично выражать симпатию кандидату в президенты США Дональду Трампу, поскольку это позиция не является мейнстримовой. В ходе интервью Орбана спросили, почему он единственный принимающий решения политик в ЕС, кто надеется на победу Трампа. "Я единственный, кто публично выражает надежду. Другие политики держат своё мнение в тайне, потому что это не мейнстримовая позиция", - сказал Орбан. По словам венгерского премьера, Трамп точно лучше вице-президента Камалы Харрис, поскольку в период своего президентства он не начинал новых войн, а старался завершать конфликты. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США. Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Харрис в адрес Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241017/ssha-1978476587.html
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в мире, сша, венгрия, украина, дональд трамп, виктор орбан, камала харрис, евросоюз
В мире, США, Венгрия, Украина, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Камала Харрис, Евросоюз
Политики в ЕС боятся открыто выражать симпатию Трампу, заявил Орбан

Орбан: многие политики в ЕС боятся публично выражать симпатию Трампу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Pioneer, что многие политики в ЕС опасаются публично выражать симпатию кандидату в президенты США Дональду Трампу, поскольку это позиция не является мейнстримовой.
В ходе интервью Орбана спросили, почему он единственный принимающий решения политик в ЕС, кто надеется на победу Трампа.
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"Я единственный, кто публично выражает надежду. Другие политики держат своё мнение в тайне, потому что это не мейнстримовая позиция", - сказал Орбан.
По словам венгерского премьера, Трамп точно лучше вице-президента Камалы Харрис, поскольку в период своего президентства он не начинал новых войн, а старался завершать конфликты.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США.
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Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Харрис в адрес Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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