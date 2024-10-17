https://ria.ru/20241017/opros-1978621201.html

Опрос: Путину и Лукашенко молдаване верят больше остальных мировых лидеров

Опрос: Путину и Лукашенко молдаване верят больше остальных мировых лидеров - РИА Новости, 17.10.2024

Опрос: Путину и Лукашенко молдаване верят больше остальных мировых лидеров

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко возглавляют список мировых лидеров, которым молдавские граждане доверяют больше всего,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:21

2024-10-17T23:21

2024-10-17T23:21

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КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко возглавляют список мировых лидеров, которым молдавские граждане доверяют больше всего, свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией iData по заказу НПО "Институт публичной политики" (IPP). Опрос проводился во всех районах Молдавии с 19 сентября по 10 октября, было опрошено 1100 человек, погрешность составила 2,9%. Согласно исследованию, Путину доверяют 30% граждан республики. "У Путина и Лукашенко очень высокое доверие среди молдаван. Согласно данным исследования, 11% респондентов заявили, что имеют "очень высокое" доверие к российскому лидеру, а 19% — "высокое". Лукашенко пользуется доверием 34% граждан республики", - сказал в ходе презентации результатов опроса директор НПО "Институт публичной политики" Аркадий Барбарошие. Он также отметил, что президент Румынии Клаус Йоханнис занял третье место с уровнем доверия в 24%, французскому лидеру Эммануэлю Макрону доверяют 21% жителей страны. Согласно данным этого же соцопроса, Владимиру Зеленскому доверяют 19% респондентов, канцлеру Германии Олафу Шольцу — 17%, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану — 15%, а президенту США Джо Байдену доверяют всего 14% молдаван. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978412190.html

https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978229033.html

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в мире, россия, молдавия, владимир путин, александр лукашенко, клаус йоханнис, белоруссия