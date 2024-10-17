https://ria.ru/20241017/matvienko-1978511021.html
Матвиенко прокомментировала закон о запрете пропаганды чайлдфри
Матвиенко прокомментировала закон о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024
Матвиенко прокомментировала закон о запрете пропаганды чайлдфри
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:05
2024-10-17T14:05
2024-10-17T14:23
россия
валентина матвиенко
общество
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_72dc8a214d5a930f3ae2c12a119b8589.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Авторами законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри стали председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, к ним присоединилась группа депутатов и сенаторов. Первый законопроект запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в интернете, СМИ, кино и рекламе. Еще один документ вводит штрафы за публичную пропаганду идей чайлдфри. Подобная административная ответственность уже предусмотрена за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или смену пола без весомых причин."Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка. Не навязывает женщине деторождение", - сказала Матвиенко в интервью "Парламентской газете" в связи с принятием Госдумой в первом чтении соответствующих документов.И уж тем более законопроект ни в коей мере не предполагает каких-то репрессивных мер по отношению к женщинам, добавила парламентарий. Она призвала отбросить "любые спекуляции" на эту тему.По словам спикера, нужно честно говорить о том, что этот законопроект - защита россиян и их свободного решения в этой важной сфере от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления, так называемого чайлдфри.
https://ria.ru/20241007/rpts-1976672814.html
https://ria.ru/20241017/chayldfri-1978504770.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_71:0:702:473_1920x0_80_0_0_e9c029d4a39db179061620818d17383e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, общество, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин
Россия, Валентина Матвиенко, Общество, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Матвиенко прокомментировала закон о запрете пропаганды чайлдфри
Матвиенко опровергла, что запрет пропаганды чайлдфри навязывает деторождение
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Авторами законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри стали председатели Совета Федерации и Госдумы
Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин
, к ним присоединилась группа депутатов и сенаторов. Первый законопроект запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в интернете, СМИ, кино и рекламе. Еще один документ вводит штрафы за публичную пропаганду идей чайлдфри. Подобная административная ответственность уже предусмотрена за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или смену пола без весомых причин.
"Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка. Не навязывает женщине деторождение", - сказала Матвиенко в интервью "Парламентской газете" в связи с принятием Госдумой в первом чтении соответствующих документов.
И уж тем более законопроект ни в коей мере не предполагает каких-то репрессивных мер по отношению к женщинам, добавила парламентарий. Она призвала отбросить "любые спекуляции" на эту тему.
По словам спикера, нужно честно говорить о том, что этот законопроект - защита россиян и их свободного решения в этой важной сфере от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления, так называемого чайлдфри.