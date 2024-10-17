https://ria.ru/20241017/matvienko-1978511021.html

Матвиенко прокомментировала закон о запрете пропаганды чайлдфри

Матвиенко прокомментировала закон о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024

Матвиенко прокомментировала закон о запрете пропаганды чайлдфри

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:05

2024-10-17T14:05

2024-10-17T14:23

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Авторами законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри стали председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, к ним присоединилась группа депутатов и сенаторов. Первый законопроект запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в интернете, СМИ, кино и рекламе. Еще один документ вводит штрафы за публичную пропаганду идей чайлдфри. Подобная административная ответственность уже предусмотрена за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или смену пола без весомых причин."Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка. Не навязывает женщине деторождение", - сказала Матвиенко в интервью "Парламентской газете" в связи с принятием Госдумой в первом чтении соответствующих документов.И уж тем более законопроект ни в коей мере не предполагает каких-то репрессивных мер по отношению к женщинам, добавила парламентарий. Она призвала отбросить "любые спекуляции" на эту тему.По словам спикера, нужно честно говорить о том, что этот законопроект - защита россиян и их свободного решения в этой важной сфере от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления, так называемого чайлдфри.

https://ria.ru/20241007/rpts-1976672814.html

https://ria.ru/20241017/chayldfri-1978504770.html

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россия, валентина матвиенко, общество, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин