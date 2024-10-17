https://ria.ru/20241017/marochko-1978439343.html
Марочко сообщил о боях за населенные пункты на Купянском направлении
Марочко сообщил о боях за населенные пункты на Купянском направлении - РИА Новости, 17.10.2024
Марочко сообщил о боях за населенные пункты на Купянском направлении
Вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населённым пунктам на купянском направлении, где начались интенсивные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:34
2024-10-17T07:34
2024-10-17T07:34
специальная военная операция на украине
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харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населённым пунктам на купянском направлении, где начались интенсивные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населённым пунктам Кучеровка, Петропавловка, Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Во всех этих населённых пунктах идут интенсивные боевые действия, при этом в некоторых из них ВС РФ уже удалось закрепиться на окраинах", - рассказал Марочко. Российским войскам осталось шесть километров до города Купянска Харьковской области, сообщил в среду РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию, силовиков и население из Купянска на фоне наступления ВС РФ в направлении города.
https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html
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россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко сообщил о боях за населенные пункты на Купянском направлении
Марочко: ВС России ведут бои за пять населенных пунктов на Купянском направлении