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Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.10.2024
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19:25 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/lukashenko-1978596063.html
Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине, заявил Лукашенко
Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.10.2024
Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и он лично должны участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:25
2024-10-17T19:25
в мире
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белоруссия
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александр лукашенко
владимир путин
юрий ушаков
нато
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и он лично должны участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. "Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам, Путина (президент России – ред.) предупредил: на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы, потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас, за нашей спиной", - сказал Лукашенко в четверг во время общения с участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Да, они не оттяпают до Гомеля Полесье. Не в этом дело. Но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", - добавил Лукашенко. Он отметил, что Запад и белорусская оппозиция не хотят участия официального Минска в таких переговорах, делают все, чтобы Лукашенко не участвовал. "Они делают все с подачи наших безумных беглых, которые сидят за границей (выехавшая из страны оппозиция – ред.), чтобы не допустить к решению вопроса белорусов", - сказал президент. Он подчеркнул, что при этом Запад и белорусская оппозиция не думают об интересах жителей Белоруссии. "Пусть подохнут эти белорусы вместе с Лукашенко. Им такие белорусы не нужны. Им нужны продажные, которые сдадут свои интересы... Нас не пускают. Это важнейшая задача: не допустить Беларусь, и особенно Лукашенко на переговорах быть не должно. Потому что Лукашенко не сломишь, не наклонишь, он будет отстаивать свои интересы. А там не должно быть интересов Беларуси", - добавил глава белорусского государства. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240411/mir-1939467649.html
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в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и он лично должны участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
"Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам, Путина (президент России – ред.) предупредил: на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы, потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас, за нашей спиной", - сказал Лукашенко в четверг во время общения с участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко
11 апреля, 22:03
"Да, они не оттяпают до Гомеля Полесье. Не в этом дело. Но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", - добавил Лукашенко.
Он отметил, что Запад и белорусская оппозиция не хотят участия официального Минска в таких переговорах, делают все, чтобы Лукашенко не участвовал. "Они делают все с подачи наших безумных беглых, которые сидят за границей (выехавшая из страны оппозиция – ред.), чтобы не допустить к решению вопроса белорусов", - сказал президент.
Он подчеркнул, что при этом Запад и белорусская оппозиция не думают об интересах жителей Белоруссии. "Пусть подохнут эти белорусы вместе с Лукашенко. Им такие белорусы не нужны. Им нужны продажные, которые сдадут свои интересы... Нас не пускают. Это важнейшая задача: не допустить Беларусь, и особенно Лукашенко на переговорах быть не должно. Потому что Лукашенко не сломишь, не наклонишь, он будет отстаивать свои интересы. А там не должно быть интересов Беларуси", - добавил глава белорусского государства.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко
11 апреля, 22:26
 
В миреРоссияБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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