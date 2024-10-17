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Цыганам из деревни в Ленобласти пришли повестки после инцидента с ГАИ - РИА Новости, 17.10.2024
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21:23 17.10.2024 (обновлено: 21:42 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978610959.html
Цыганам из деревни в Ленобласти пришли повестки после инцидента с ГАИ
Цыганам из деревни в Ленобласти пришли повестки после инцидента с ГАИ - РИА Новости, 17.10.2024
Цыганам из деревни в Ленобласти пришли повестки после инцидента с ГАИ
Более 30 жителей "цыганской деревни" в Ленинградской области, где недавно был инцидент с сотрудниками ГАИ, получили повестки для постановки на воинский учет,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:23
2024-10-17T21:42
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
гибдд мвд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Более 30 жителей "цыганской деревни" в Ленинградской области, где недавно был инцидент с сотрудниками ГАИ, получили повестки для постановки на воинский учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали их за форменную одежду. В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав. Он получил трое суток административного ареста. Также на фоне инцидента с сотрудниками ГАИ в Верхних Осельках полиция провела там тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах. "Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет", – сказал собеседник агентства. Ранее ГУМВД сообщало, что в ходе рейда выяснилось, что большинство частных домов в Верхних Осельках оказалось самовольными постройками, это может грозить сносом "цыганской деревне".
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район, ГИБДД МВД РФ
Цыганам из деревни в Ленобласти пришли повестки после инцидента с ГАИ

Более 30 жителей цыганской деревни в Ленобласти получили повестки в военкомат

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет призывника
Военный билет призывника - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Более 30 жителей "цыганской деревни" в Ленинградской области, где недавно был инцидент с сотрудниками ГАИ, получили повестки для постановки на воинский учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали их за форменную одежду. В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав. Он получил трое суток административного ареста. Также на фоне инцидента с сотрудниками ГАИ в Верхних Осельках полиция провела там тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах.
"Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет", – сказал собеседник агентства.
Ранее ГУМВД сообщало, что в ходе рейда выяснилось, что большинство частных домов в Верхних Осельках оказалось самовольными постройками, это может грозить сносом "цыганской деревне".
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожский районГИБДД МВД РФ
 
 
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