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Деревне в Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос - РИА Новости, 17.10.2024
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14:41 17.10.2024 (обновлено: 15:07 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978520198.html
Деревне в Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос
Деревне в Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос - РИА Новости, 17.10.2024
Деревне в Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос
Деревне во Всеволожском районе Ленинградской области, где поселились цыгане, часть которых участвовала в инциденте с сотрудниками ГАИ, угрожает снос из-за... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:41
2024-10-17T15:07
происшествия
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россия
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Деревне во Всеволожском районе Ленинградской области, где поселились цыгане, часть которых участвовала в инциденте с сотрудниками ГАИ, угрожает снос из-за самовольных построек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали их за форменную одежду. В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав, а также зачинщик инцидента с сотрудниками Госавтоинспекции. Как отмечает ГУМВД, на фоне этой истории в четверг утром полиция провела в деревне Верхние Осельки тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах. "В результате несколько десятков мужчин, жителей деревни, включая цыганского барона, были на полицейских автобусах доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к преступлениям и административным правонарушениям. С этой целью всех доставленных и дактилоскопировали, и взяли текст ДНК, а заодно – анализ на употребление наркотиков", – рассказали в полиции. Помимо 13 автомобилей с признаками подделки госномеров, включая JAC "цыганского барона", правоохранители обнаружили и самовольные постройки, которым теперь грозит снос, уточняют в региональном главке МВД РФ. "Подавляющее большинство частных домов в цыганской деревни являются по сути самостроем и не имеют регистрации. В связи с этим в рамках УПК России следователи ГУ МВД России направят представление в компетентные органы по факту незаконных построек для устранения выявленных нарушений", – говорится в сообщении. В результате рейда шестерых обитателей деревни привлекли к административной ответственности за различные правонарушения по линии безопасности дорожного движения. Одному из них, который на момент проверки оказался за рулем пьяным, грозит и уголовное дело, поскольку это повторный эпизод, заключают в полиции.
https://ria.ru/20240628/tsygane-1955952622.html
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Обыски в "цыганской" деревне под Санкт-Петербургом
"Цыганской" деревне в Ленобласти угрожает снос из-за самовольных построек, сообщили в региональном главке МВД. Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали за одежду. На фоне этой истории в четверг утром полиция провела в деревне тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах.
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происшествия, жилье, россия, всеволожский район, ленинградская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Жилье, Россия, Всеволожский район, Ленинградская область, ГИБДД МВД РФ
Деревне в Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос

Деревне в Ленинградской области, где жили цыгане, грозит снос из-за самостроев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Деревне во Всеволожском районе Ленинградской области, где поселились цыгане, часть которых участвовала в инциденте с сотрудниками ГАИ, угрожает снос из-за самовольных построек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали их за форменную одежду. В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав, а также зачинщик инцидента с сотрудниками Госавтоинспекции.
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Как отмечает ГУМВД, на фоне этой истории в четверг утром полиция провела в деревне Верхние Осельки тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах.
"В результате несколько десятков мужчин, жителей деревни, включая цыганского барона, были на полицейских автобусах доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к преступлениям и административным правонарушениям. С этой целью всех доставленных и дактилоскопировали, и взяли текст ДНК, а заодно – анализ на употребление наркотиков", – рассказали в полиции.
Помимо 13 автомобилей с признаками подделки госномеров, включая JAC "цыганского барона", правоохранители обнаружили и самовольные постройки, которым теперь грозит снос, уточняют в региональном главке МВД РФ.
"Подавляющее большинство частных домов в цыганской деревни являются по сути самостроем и не имеют регистрации. В связи с этим в рамках УПК России следователи ГУ МВД России направят представление в компетентные органы по факту незаконных построек для устранения выявленных нарушений", – говорится в сообщении.
В результате рейда шестерых обитателей деревни привлекли к административной ответственности за различные правонарушения по линии безопасности дорожного движения. Одному из них, который на момент проверки оказался за рулем пьяным, грозит и уголовное дело, поскольку это повторный эпизод, заключают в полиции.
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