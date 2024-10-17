https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978520198.html

Деревне в Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос

Деревне в Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос - РИА Новости, 17.10.2024

Деревне в Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос

Деревне во Всеволожском районе Ленинградской области, где поселились цыгане, часть которых участвовала в инциденте с сотрудниками ГАИ, угрожает снос из-за... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:41

2024-10-17T14:41

2024-10-17T15:07

происшествия

жилье

россия

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Деревне во Всеволожском районе Ленинградской области, где поселились цыгане, часть которых участвовала в инциденте с сотрудниками ГАИ, угрожает снос из-за самовольных построек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали их за форменную одежду. В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав, а также зачинщик инцидента с сотрудниками Госавтоинспекции. Как отмечает ГУМВД, на фоне этой истории в четверг утром полиция провела в деревне Верхние Осельки тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах. "В результате несколько десятков мужчин, жителей деревни, включая цыганского барона, были на полицейских автобусах доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к преступлениям и административным правонарушениям. С этой целью всех доставленных и дактилоскопировали, и взяли текст ДНК, а заодно – анализ на употребление наркотиков", – рассказали в полиции. Помимо 13 автомобилей с признаками подделки госномеров, включая JAC "цыганского барона", правоохранители обнаружили и самовольные постройки, которым теперь грозит снос, уточняют в региональном главке МВД РФ. "Подавляющее большинство частных домов в цыганской деревни являются по сути самостроем и не имеют регистрации. В связи с этим в рамках УПК России следователи ГУ МВД России направят представление в компетентные органы по факту незаконных построек для устранения выявленных нарушений", – говорится в сообщении. В результате рейда шестерых обитателей деревни привлекли к административной ответственности за различные правонарушения по линии безопасности дорожного движения. Одному из них, который на момент проверки оказался за рулем пьяным, грозит и уголовное дело, поскольку это повторный эпизод, заключают в полиции.

https://ria.ru/20240628/tsygane-1955952622.html

https://ria.ru/20240729/konflikt-1962790779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыски в "цыганской" деревне под Санкт-Петербургом "Цыганской" деревне в Ленобласти угрожает снос из-за самовольных построек, сообщили в региональном главке МВД. Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали за одежду. На фоне этой истории в четверг утром полиция провела в деревне тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах. 2024-10-17T14:41 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, всеволожский район, ленинградская область, гибдд мвд рф