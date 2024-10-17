https://ria.ru/20241017/kinofestival-1978318033.html

В Москве состоится звездное открытие "Евразия-Кинофеста"

В Москве состоится звездное открытие "Евразия-Кинофеста" - РИА Новости, 17.10.2024

В Москве состоится звездное открытие "Евразия-Кинофеста"

В Москве с 17 по 21 октября пройдет Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест". На смотр, в программе которого конкурсы полнометражных и короткометражных... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:33

2024-10-17T12:33

2024-10-17T13:18

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве с 17 по 21 октября пройдет Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест". На смотр, в программе которого конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, ретроспективные показы, мастер-классы и круглые столы, приедут участники из 18 стран."Евразия-Кинофест" – это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, цель которого – пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, выявление и профессиональная поддержка талантливых кинематографистов, чьё творчество адресовано широкой зрительской аудитории", — сообщили в пресс-службе учредителя и организатора мероприятия АНО "Евразия".Торжественная церемония открытия "Евразия-Кинофеста" с участием звезд российского и мирового кино и музыкантов, в частности Дмитрия Певцова, Марии Шукшиной, Ирины Ортман, состоится 17 октября в 19.00 в Театре имени Моссовета.В конкурсной программе смотра — полнометражные, короткометражные и документальные киноленты, отражающие военно-исторические события, международные отношения, культуру, спорт, проблемы современного общества и другие темы. Показы пройдут в кинотеатрах "Иллюзион", "Художественный" и в Центральном Доме кинематографистов. Вход для зрителей бесплатный, по регистрации на сайте мероприятия.На фестиваль приедут более 250 кинематографистов и экспертов из 18 стран, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Индию, Казахстан, Китай, Киргизию, Молдову, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Для них организованы профессиональные круглые столы и образовательный модуль, мастер-классы и творческие лаборатории с ведущими деятелями индустрии, а также экскурсия по историческому зданию киноконцерна "Мосфильм".На церемонии закрытия, которая пройдет 21 октября в 19.00 в Театре имени Моссовета, победителям вручат главный приз кинофестиваля – статуэтку "Евразия", символизирующую культурный обмен между людьми, живущими в странах континента.AHO "Евразия" – это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Их цель – укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов.

https://ria.ru/20241015/vystavka-1978148742.html

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Светлана Вовк

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