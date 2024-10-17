https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978474980.html

На Камчатке мигрантам запретили работать в 15 сферах

На Камчатке мигрантам запретили работать в 15 сферах - РИА Новости, 17.10.2024

На Камчатке мигрантам запретили работать в 15 сферах

Иностранным гражданам, проживающим на территории Камчатского края, с 2025 года запретили работать еще в 15 сферах, в том числе в сферах энергетики, туризма и... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:58

2024-10-17T11:58

2024-10-17T11:58

камчатский край

киргизия

казахстан

владимир солодов

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Иностранным гражданам, проживающим на территории Камчатского края, с 2025 года запретили работать еще в 15 сферах, в том числе в сферах энергетики, туризма и образования, сообщается на официальном сайте правительства региона. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Солодов. "Ограничение введено в таких сферах деятельности, как: сбор и заготовка пищевых и лесных ресурсов, производство детского питания и диетических пищевых продуктов, производство безалкогольных напитков, обеспечение электрической энергии, газом, паром, деятельность туристических агентств и прочих организаций, которые предоставляют услуги в сфере туризма, деятельность по обеспечению безопасности и проведения расследования, в сфере образования, деятельность библиотек и архивов и другие", - приводятся слова главы краевого минтруда Натальи Ниценко. Кроме того, в 2025 году на территории Камчатского края для мигрантов продолжит действовать запрет, который был введен в этом году - на работу в такси и на арендованных легковых автомобилях с водителем. Запрет распространяется на трудовую деятельность иностранцев, которые работают в регионе по патенту. Постановление начнет действовать с 2025 года и не затронет тех, кто прибыл из стран Евразийского экономического союза: Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии.

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978438274.html

камчатский край

киргизия

казахстан

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камчатский край, киргизия, казахстан, владимир солодов, евразийский экономический союз