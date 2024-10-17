https://ria.ru/20241017/kadyrov-1978505814.html

Экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова

Экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова - РИА Новости, 17.10.2024

Экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова

Осужденный пожизненно за убийства экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков попросил прощения, а затем и помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:52

2024-10-17T13:52

2024-10-17T13:52

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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Осужденный пожизненно за убийства экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков попросил прощения, а затем и помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, соответствующее обращение опубликовано на его странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). "Я хотел тебе сказать уже давно, но все ждал, когда смогу это сделать, глядя в глаза, при личной встрече… Пока такой возможности нет, я обращаюсь здесь сегодня вынужденно. Первое, что я хотел сказать, попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более что могло тебя разозлить или обидеть… Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки", – говорится в обращении к Кадырову. После этого, назвав главу Чечни дорогим старшим братом, Арашуков просит оказать помощь его семье "в сложившейся ситуации". "Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет... Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя", - сказано в посте. Мосгорсуд в декабре 2022 года приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых по обвинению в организации двух убийств, организации и участии в преступном сообществе, Рауля Арашукова – также в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Апелляционная жалоба на приговор была отклонена в сентябре 2023 года, а на 23 октября в Верховном суде намечено рассмотрение кассации. Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации в 2019 году. В рамках следствия были арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих его семье, изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241009/kadyrov-1977304540.html

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жилье, россия, рауф арашуков, рамзан кадыров, московский городской суд, газпром, совет федерации рф