https://ria.ru/20241017/isiba-1978436565.html

Премьер Японии сделал подношение в ассоциируемый с милитаризмом храм

Премьер Японии сделал подношение в ассоциируемый с милитаризмом храм - РИА Новости, 17.10.2024

Премьер Японии сделал подношение в ассоциируемый с милитаризмом храм

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни впервые после своего избрания на этот пост, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T06:38

2024-10-17T06:38

2024-10-17T23:35

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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни впервые после своего избрания на этот пост, сообщил телеканал NHK. В странах Азии храм Ясукуни часто ассоциируется с японским милитаризмом. От имени премьер-министра в храм Ясукуни в честь осенних храмовых праздников, которые начались сегодня и продлятся три дня, было направлено ритуальное подношение "масакаки" в виде деревца сакаки (клейеры японской) в горшке с надписью "От премьер-министра Сигэру Исибы". Оно украшено двумя красными лентами. Обычно же такое подношение "масакаки" представляет собой два постамента с ниспадающими лентами пяти цветов. Венчает постаменты веточка клейеры японской. На правом украшении располагаются ритуальное зеркало и магатама – символическое украшение, как правило, из яшмы. На левом – меч. Все три предмета вместе совпадают с "Тремя сокровищами" – символами императорской власти. Телеканал со ссылкой на окружение премьера сообщает, что до сих пор Исиба не делал подношений "масакаки", а сделал это только после того, как занял пост премьер-министра, как это делали и его предшественники. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. С 2013 года японские премьер-министры не посещают храм лично, ограничиваясь отправлением ритуальных подношений или пожертвований после того, как посещение покойного экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ в декабре 2013 года вскоре после избрания на этот пост вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240906/khram-1971027470.html

https://ria.ru/20240421/kisida-1941302716.html

https://ria.ru/20241014/yaponiya-1977854314.html

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в мире, япония, токио, азия, сигэру исиба