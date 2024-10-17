https://ria.ru/20241017/gaz-1978440696.html
Посол в Узбекистане прокомментировал идею создания газового союза
Посол в Узбекистане прокомментировал идею создания газового союза - РИА Новости, 17.10.2024
Посол в Узбекистане прокомментировал идею создания газового союза
Идея "газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обросла спекуляциями, некоторые страны пытаются помешать интеграции трех стран в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T08:16
2024-10-17T08:16
2024-10-17T08:16
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узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Идея "газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обросла спекуляциями, некоторые страны пытаются помешать интеграции трех стран в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов. "Данный вопрос должен быть адресован, прежде всего, профильным министерствам. Но в этом контексте хотел бы напомнить, как идея создания "газового союза", целью которого была координация экспортной политики, в течение 2022-2023 годы обрастала различными спекуляциями", - сказал он, отвечая на вопрос о реализации проекта "газового союза". Дипломат отметил, что в последние годы энергетика превратилась в наиболее политизированную область международного отраслевого сотрудничества. "Мы являемся свидетелями того, как отдельными странами предпринимаются попытки навязать политически мотивированные оценки, действия и шаги, направленные на отказ от российских энергоносителей, торпедировать любые усилия по интеграции в газовой сфере и в целом в топливно-энергетическом комплексе", - добавил Мальгинов. Россия в ноябре 2022 года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
https://ria.ru/20241009/gaz-1976845093.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, казахстан, экономика
Россия, Узбекистан, Казахстан, Экономика
Посол в Узбекистане прокомментировал идею создания газового союза
Посол в Ташкенте Мальгинов: идея газового союза трех стран обросла спекуляциями
ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Идея "газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обросла спекуляциями, некоторые страны пытаются помешать интеграции трех стран в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.
"Данный вопрос должен быть адресован, прежде всего, профильным министерствам. Но в этом контексте хотел бы напомнить, как идея создания "газового союза", целью которого была координация экспортной политики, в течение 2022-2023 годы обрастала различными спекуляциями", - сказал он, отвечая на вопрос о реализации проекта "газового союза".
Дипломат отметил, что в последние годы энергетика превратилась в наиболее политизированную область международного отраслевого сотрудничества.
"Мы являемся свидетелями того, как отдельными странами предпринимаются попытки навязать политически мотивированные оценки, действия и шаги, направленные на отказ от российских энергоносителей, торпедировать любые усилия по интеграции в газовой сфере и в целом в топливно-энергетическом комплексе", - добавил Мальгинов.
Россия в ноябре 2022 года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении
. По трубопроводам газ поступал в Киргизию
, на Украину
, в Молдавию
, Литву
, Эстонию
и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы
.