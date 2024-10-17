https://ria.ru/20241017/gaz-1978440696.html

Посол в Узбекистане прокомментировал идею создания газового союза

Посол в Узбекистане прокомментировал идею создания газового союза - РИА Новости, 17.10.2024

Посол в Узбекистане прокомментировал идею создания газового союза

Идея "газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обросла спекуляциями, некоторые страны пытаются помешать интеграции трех стран в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:16

2024-10-17T08:16

2024-10-17T08:16

россия

узбекистан

казахстан

экономика

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ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Идея "газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обросла спекуляциями, некоторые страны пытаются помешать интеграции трех стран в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов. "Данный вопрос должен быть адресован, прежде всего, профильным министерствам. Но в этом контексте хотел бы напомнить, как идея создания "газового союза", целью которого была координация экспортной политики, в течение 2022-2023 годы обрастала различными спекуляциями", - сказал он, отвечая на вопрос о реализации проекта "газового союза". Дипломат отметил, что в последние годы энергетика превратилась в наиболее политизированную область международного отраслевого сотрудничества. "Мы являемся свидетелями того, как отдельными странами предпринимаются попытки навязать политически мотивированные оценки, действия и шаги, направленные на отказ от российских энергоносителей, торпедировать любые усилия по интеграции в газовой сфере и в целом в топливно-энергетическом комплексе", - добавил Мальгинов. Россия в ноябре 2022 года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.

https://ria.ru/20241009/gaz-1976845093.html

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

россия

узбекистан

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, узбекистан, казахстан, экономика