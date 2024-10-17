Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали выделение кредита Украине странами G7 - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/g7-1978480798.html
В Белом доме прокомментировали выделение кредита Украине странами G7
В Белом доме прокомментировали выделение кредита Украине странами G7 - РИА Новости, 17.10.2024
В Белом доме прокомментировали выделение кредита Украине странами G7
Выделение кредита Украине странами "Большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов РФ связано с множеством технических деталей, и... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:23
2024-10-17T12:23
россия
киев
украина
джо байден
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Выделение кредита Украине странами "Большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов РФ связано с множеством технических деталей, и обсуждение этого вопроса еще продолжается, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы продолжаем обсуждение со всеми нашими партнерами по G7 того, как "приземлить" этот кредит на 50 миллиардов… Имеется множество технических деталей в том, что касается гарантий и координации", - сообщил он журналистам на спецбрифинге перед визитом президента США Джо Байдена в Германию. Представитель Белого дома добавил, что решение вопроса зависит от "политической воли" глав государств-членов G7 выделить кредит Киеву до конца 2024 года. Комитет по международной торговле Европейского парламента в понедельник проголосовал за предложенный Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России. Финальное голосование по решению пройдет в ходе пленарной сессии ЕП 22 октября в Страсбурге. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС. Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву. Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html
https://ria.ru/20241017/ssha-1978478642.html
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, джо байден, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Киев, Украина, Джо Байден, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В Белом доме прокомментировали выделение кредита Украине странами G7

Белый дом: выделение кредита Украине странами G7 связано с техническими деталями

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Выделение кредита Украине странами "Большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов РФ связано с множеством технических деталей, и обсуждение этого вопроса еще продолжается, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы продолжаем обсуждение со всеми нашими партнерами по G7 того, как "приземлить" этот кредит на 50 миллиардов… Имеется множество технических деталей в том, что касается гарантий и координации", - сообщил он журналистам на спецбрифинге перед визитом президента США Джо Байдена в Германию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В ФРГ поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"
Вчера, 09:24
Представитель Белого дома добавил, что решение вопроса зависит от "политической воли" глав государств-членов G7 выделить кредит Киеву до конца 2024 года.
Комитет по международной торговле Европейского парламента в понедельник проголосовал за предложенный Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России. Финальное голосование по решению пройдет в ходе пленарной сессии ЕП 22 октября в Страсбурге.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В США заявили об активном диалоге с Киевом по "плану победы" Зеленского
Вчера, 12:12
Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС.
Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.
Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
16 октября, 14:32
 
РоссияКиевУкраинаДжо БайденСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзG7ЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала