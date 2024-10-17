https://ria.ru/20241017/g7-1978480798.html

В Белом доме прокомментировали выделение кредита Украине странами G7

В Белом доме прокомментировали выделение кредита Украине странами G7 - РИА Новости, 17.10.2024

В Белом доме прокомментировали выделение кредита Украине странами G7

Выделение кредита Украине странами "Большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов РФ связано с множеством технических деталей, и... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:23

2024-10-17T12:23

2024-10-17T12:23

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киев

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джо байден

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

евросоюз

g7

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Выделение кредита Украине странами "Большой семерки" (G7) с погашением из доходов от замороженных активов РФ связано с множеством технических деталей, и обсуждение этого вопроса еще продолжается, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы продолжаем обсуждение со всеми нашими партнерами по G7 того, как "приземлить" этот кредит на 50 миллиардов… Имеется множество технических деталей в том, что касается гарантий и координации", - сообщил он журналистам на спецбрифинге перед визитом президента США Джо Байдена в Германию. Представитель Белого дома добавил, что решение вопроса зависит от "политической воли" глав государств-членов G7 выделить кредит Киеву до конца 2024 года. Комитет по международной торговле Европейского парламента в понедельник проголосовал за предложенный Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России. Финальное голосование по решению пройдет в ходе пленарной сессии ЕП 22 октября в Страсбурге. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС. Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву. Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html

https://ria.ru/20241017/ssha-1978478642.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

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россия, киев, украина, джо байден, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии