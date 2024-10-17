Кандидат в президенты Молдавии заявил о желании ЕС загнать страну в долги
Александр Стояногло: ЕС своими кредитами загонит жителей Молдавии в долговую яму
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Евросоюз перед выборами пообещал Молдавии денег, чтобы загнать страну в долговую яму, считает кандидат в президенты республики, бывший генпрокурор Александр Стояногло.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути.
"На прошлой неделе Молдавии снова пообещали дать деньги, причем большую часть — в кредит. У меня вопрос: а кто просит эти деньги? А если и просит, то для чего, каково их назначение? Абсолютно очевидно, что на потребление их брать нельзя. Боюсь, что нас просто загоняют в долговую яму и что деньги, которые нам дают, будут в конечном итоге направлены не туда, где мы их ожидаем увидеть", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
По его словам, эти средства могут потратить на приобретение газа по тройной цене, на закупку военной техники, в которой нет необходимости, потому что Молдавия не собирается ни с кем воевать. Он добавил, что деньги, которые дают Молдавии, предназначены не для правительства, а для решения проблем людей, и тратиться они должны "исключительно транспарентно".
Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. Девятого октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает вводить санкции против молдавской оппозиции и сторонников развития отношений с Россией, а также выдвигать безосновательные обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.