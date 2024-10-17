https://ria.ru/20241017/duma-1978421625.html

В ГД внесут проект о приоритетном праве детей педагогов на места в детсадах

В ГД внесут проект о приоритетном праве детей педагогов на места в детсадах - РИА Новости, 17.10.2024

В ГД внесут проект о приоритетном праве детей педагогов на места в детсадах

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о предоставлении РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T00:30

2024-10-17T00:30

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о предоставлении медицинским и педагогическим работникам права на первоочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, документ есть в распоряжении РИА Новости. "С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 72 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым в первоочередном порядке предоставляются места в дошкольных образовательных организациях по месту жительства детям медицинских работников, педагогических работников, граждан Российской Федерации, проработавших не менее трех лет соответственно в государственных (муниципальных) медицинских организациях и в государственных (муниципальных) организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней утверждается, что сейчас в России наблюдается дефицит медицинских и педагогических работников. Для решения этой проблемы, кроме повышения заработных плат, важно установить для медиков и педагогов дополнительные социальные гарантии, направленные на создание условий для эффективного выполнения ими своих профессиональных задач. Кроме того, в настоящее время места в детских садах уже предоставляются в первоочередном порядке детям сотрудников полиции и военнослужащих. "Сегодня много говорится о необходимости материальной поддержки учителей и врачей, ощутимый дефицит которых сегодня испытывают многие регионы страны. Однако простым повышением зарплат проблему не решить - нужны дополнительные социальные гарантии. Мы в ЛДПР уже предлагали, в частности, разработку специальных ипотечных программ для медицинских и педагогических работников. Кроме того, считаем, что для выполнения ими своих профессиональных обязанностей необходимо создать соответствующие условия. Одно из них - предоставление детям медиков и педагогов мест в дошкольных образовательных организациях в первоочередном порядке по месту жительства. На это и направлен законопроект", - заявил Нилов.

https://ria.ru/20241003/gosduma-1976068177.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр