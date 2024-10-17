https://ria.ru/20241017/delo-1978568140.html
В Петербурге завели дело после смерти младенца от травмы головы
В Петербурге завели дело после смерти младенца от травмы головы - РИА Новости, 17.10.2024
В Петербурге завели дело после смерти младенца от травмы головы
Пятимесячный ребенок скончался от тупой травмы головы в Петербурге, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба ГСУСК РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:42
2024-10-17T17:42
2024-10-17T17:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Пятимесячный ребенок скончался от тупой травмы головы в Петербурге, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Московскому району ГСУСКР по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает пресс-служба По предварительным данным, 15 октября родители пятимесячного мальчика оставили его с няней в квартире на улице Ленсовета. Вечером она сообщила матери ребенка, что ему плохо, поэтому вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали младенца в состоянии клинической смерти в больницу, где впоследствии он скончался. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от тупой травмы головы. "Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины наступления смерти ребенка, с родителями младенца и няней проводятся следственные действия", - добавили в пресс-службе городского главка СК.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге завели дело после смерти младенца от травмы головы
СК завел дело после смерти пятимесячного ребенка от травмы головы в Петербурге