https://ria.ru/20241017/chayldfri-1978506028.html

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:52

2024-10-17T13:52

2024-10-17T13:54

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Володин ранее отмечал, что под запрет пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей. Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.

https://ria.ru/20240930/volodin-1975611638.html

https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф