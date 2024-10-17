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Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024
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13:52 17.10.2024 (обновлено: 13:54 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/chayldfri-1978506028.html
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за пропаганду чайлдфри
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:52
2024-10-17T13:54
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Володин ранее отмечал, что под запрет пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей. Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.
https://ria.ru/20240930/volodin-1975611638.html
https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html
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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за пропаганду чайлдфри

ГД приняла в I чтении проект о штрафах за нарушение запрета пропаганды чайлдфри

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Володин ранее отмечал, что под запрет пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Решение не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри, заявил Володин
30 сентября, 20:50
Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей.
Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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26 сентября, 08:00
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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