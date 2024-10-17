https://ria.ru/20241017/chayldfri-1978504770.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропагандировать отказ от рождения детей — идеологию чайлдфри. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:50
2024-10-17T13:50
2024-10-17T14:52
общество
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропагандировать отказ от рождения детей — идеологию чайлдфри. Авторы документа — спикеры Думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы.Как указано в пояснительной записке, в интернете появились сообщества с агрессивным отношением к людям, которые становятся родителями. Предлагается внести в законодательство изменения, которые не позволят распространять в интернете, СМИ, кино и рекламе контент, пропагандирующий отказ от деторождения.Как подчеркивал Володин, закон не будет касаться решения женщины отказаться от рождения ребенка, его цель — пресечь деструктивный контент, который может повлиять на такое решение."Неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, которые все чаще проявляются в тематических пабликах и сообществах в интернете, идут вразрез с ценностями традиционной семьи и российской культуры, а главное — вводят в заблуждение миллионы девушек и юношей", — сказал РИА Новости депутат ГД Владимир Кошелев.Штрафы за пропаганду чайлдфриТакже депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри.Для граждан они составят от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.Если нарушение произошло в СМИ или интернете, граждан оштрафуют на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, юрлиц — от одного до четырех миллионов рублей.Нарушение среди несовершеннолетних повлечет штраф от 100 до 200 тысяч для гражданина, от 200 до 400 тысяч — для должностного лица, от одного до двух миллионов — для юрлица. При этом если при нарушении использовались СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от двух до пяти миллионов рублей.Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России.
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https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html
https://ria.ru/20240920/peskov-1973810835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри
Госдума приняла в I чтении закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Госдума приняла в первом чтении законопроект
, запрещающий пропагандировать отказ от рождения детей — идеологию чайлдфри.
Авторы документа — спикеры Думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы.
Как указано в пояснительной записке, в интернете появились сообщества с агрессивным отношением к людям, которые становятся родителями. Предлагается внести в законодательство изменения, которые не позволят распространять в интернете, СМИ, кино и рекламе контент, пропагандирующий отказ от деторождения.
Как подчеркивал Володин, закон не будет касаться решения женщины отказаться от рождения ребенка, его цель — пресечь деструктивный контент, который может повлиять на такое решение.
«
"Неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, которые все чаще проявляются в тематических пабликах и сообществах в интернете, идут вразрез с ценностями традиционной семьи и российской культуры, а главное — вводят в заблуждение миллионы девушек и юношей", — сказал РИА Новости депутат ГД Владимир Кошелев
.
Штрафы за пропаганду чайлдфри
Также депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри.
Для граждан они составят от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.
Если нарушение произошло в СМИ или интернете, граждан оштрафуют на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, юрлиц — от одного до четырех миллионов рублей.
Нарушение среди несовершеннолетних повлечет штраф от 100 до 200 тысяч для гражданина, от 200 до 400 тысяч — для должностного лица, от одного до двух миллионов — для юрлица. При этом если при нарушении использовались СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от двух до пяти миллионов рублей.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России
.