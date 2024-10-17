https://ria.ru/20241017/chayldfri-1978504770.html

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропагандировать отказ от рождения детей — идеологию чайлдфри. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:50

2024-10-17T13:50

2024-10-17T14:52

общество

вячеслав володин

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропагандировать отказ от рождения детей — идеологию чайлдфри. Авторы документа — спикеры Думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы.Как указано в пояснительной записке, в интернете появились сообщества с агрессивным отношением к людям, которые становятся родителями. Предлагается внести в законодательство изменения, которые не позволят распространять в интернете, СМИ, кино и рекламе контент, пропагандирующий отказ от деторождения.Как подчеркивал Володин, закон не будет касаться решения женщины отказаться от рождения ребенка, его цель — пресечь деструктивный контент, который может повлиять на такое решение."Неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, которые все чаще проявляются в тематических пабликах и сообществах в интернете, идут вразрез с ценностями традиционной семьи и российской культуры, а главное — вводят в заблуждение миллионы девушек и юношей", — сказал РИА Новости депутат ГД Владимир Кошелев.Штрафы за пропаганду чайлдфриТакже депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри.Для граждан они составят от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.Если нарушение произошло в СМИ или интернете, граждан оштрафуют на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, юрлиц — от одного до четырех миллионов рублей.Нарушение среди несовершеннолетних повлечет штраф от 100 до 200 тысяч для гражданина, от 200 до 400 тысяч — для должностного лица, от одного до двух миллионов — для юрлица. При этом если при нарушении использовались СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от двух до пяти миллионов рублей.Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России.

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https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html

https://ria.ru/20240920/peskov-1973810835.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф