https://ria.ru/20241017/buyanova-1978429813.html

Насмехавшаяся над ребенком бойца СВО врач Буянова задержана на границе

Насмехавшаяся над ребенком бойца СВО врач Буянова задержана на границе - РИА Новости, 17.10.2024

Насмехавшаяся над ребенком бойца СВО врач Буянова задержана на границе

Врач-педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, при розыске сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена вблизи РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T04:13

2024-10-17T04:13

2024-10-17T08:47

происшествия

россия

сво

фейк

дети

врачи

александр бастрыкин

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врач-педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, при розыске сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена вблизи границы с иностранным государством со значительной суммой денег при себе, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что Буянова ранее нарушила избранную до этого меру пресечения, скрылась от правоохранителей и была объявлена в розыск. "Установление ее местонахождения и задержание стало возможным исключительно вследствие разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов. При этом она была выявлена в местности, значительно удаленной от установленного судом места применения ранее избранной меры пресечения, в непосредственной близости от границы Российской Федерации с иностранным государством, на территории которого проживают ее родственники", — сказано в документах. Из материалов следует, что врач при себе имела "значительные суммы денежных средств и средства связи, изъятые у нее при задержании". Буяновой вменяют часть вторую статьи 207.3 УК России (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Возбудить уголовное дело против Буяновой ранее поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Вину Буянова не признает. На одном из судебных заседаний она заявила журналистам, что ее оговорили. В июле ее адвокат Оскар Черджиев сообщал РИА Новости, что Мосгорсуд отказался отпустить педиатра из СИЗО. По его словам, она останется там до ноября.

https://ria.ru/20240427/sud-1942689313.html

https://ria.ru/20240715/mosgorsud-1959813508.html

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происшествия, россия, сво, фейк, дети, врачи, александр бастрыкин