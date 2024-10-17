https://ria.ru/20241017/briks-1978423387.html

Кандидат в президенты Уругвая Охеда готов обсудить вступление в БРИКС

Кандидат в президенты Уругвая Охеда готов обсудить вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024

Кандидат в президенты Уругвая Охеда готов обсудить вступление в БРИКС

Кандидат в президенты Уругвая Андрес Охеда сообщил в интервью РИА Новости, что готов в случае победы на выборах изучить возможность присоединения страны к... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T01:21

2024-10-17T01:21

2024-10-17T01:21

в мире

уругвай

брикс

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МОНТЕВИДЕО, 17 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Уругвая Андрес Охеда сообщил в интервью РИА Новости, что готов в случае победы на выборах изучить возможность присоединения страны к БРИКС. Сорокалетний Охеда, адвокат по образованию, представляет правоцентристскую партию "Колорадо". Согласно опросам, он входит в тройку лидеров предвыборной гонки. Первый тур выборов состоится 27 октября. "Я открыт для обсуждения этого (возможного вступления Уругвая в БРИКС - ред.), я не отрицаю этого априори. Я думаю, что это хорошая вещь, чтобы ее обсудить", - сказал он. "Я не против оценить (вопрос о) БРИКС, и это само по себе больше, чем говорят многие (кандидаты). Я не чувствую себя обязанным говорить "нет" априори", - добавил Охеда. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html

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в мире, уругвай, брикс