Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Уругвая Охеда готов обсудить вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/briks-1978423387.html
Кандидат в президенты Уругвая Охеда готов обсудить вступление в БРИКС
Кандидат в президенты Уругвая Охеда готов обсудить вступление в БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024
Кандидат в президенты Уругвая Охеда готов обсудить вступление в БРИКС
Кандидат в президенты Уругвая Андрес Охеда сообщил в интервью РИА Новости, что готов в случае победы на выборах изучить возможность присоединения страны к... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T01:21
2024-10-17T01:21
в мире
уругвай
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1569155b3905d180e2914d8e5af911f0.jpg
МОНТЕВИДЕО, 17 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Уругвая Андрес Охеда сообщил в интервью РИА Новости, что готов в случае победы на выборах изучить возможность присоединения страны к БРИКС. Сорокалетний Охеда, адвокат по образованию, представляет правоцентристскую партию "Колорадо". Согласно опросам, он входит в тройку лидеров предвыборной гонки. Первый тур выборов состоится 27 октября. "Я открыт для обсуждения этого (возможного вступления Уругвая в БРИКС - ред.), я не отрицаю этого априори. Я думаю, что это хорошая вещь, чтобы ее обсудить", - сказал он. "Я не против оценить (вопрос о) БРИКС, и это само по себе больше, чем говорят многие (кандидаты). Я не чувствую себя обязанным говорить "нет" априори", - добавил Охеда. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html
https://ria.ru/20241013/briks-1977798732.html
уругвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dbbcd6eeba50fd703b3368b88003f796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уругвай, брикс
В мире, Уругвай, БРИКС
Кандидат в президенты Уругвая Охеда готов обсудить вступление в БРИКС

Кандидат в президенты Охеда оценит возможность вступления Уругвая в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФорум БРИКС
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Форум БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОНТЕВИДЕО, 17 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Уругвая Андрес Охеда сообщил в интервью РИА Новости, что готов в случае победы на выборах изучить возможность присоединения страны к БРИКС.
Сорокалетний Охеда, адвокат по образованию, представляет правоцентристскую партию "Колорадо". Согласно опросам, он входит в тройку лидеров предвыборной гонки. Первый тур выборов состоится 27 октября.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС
14 октября, 13:42
"Я открыт для обсуждения этого (возможного вступления Уругвая в БРИКС - ред.), я не отрицаю этого априори. Я думаю, что это хорошая вещь, чтобы ее обсудить", - сказал он.
"Я не против оценить (вопрос о) БРИКС, и это само по себе больше, чем говорят многие (кандидаты). Я не чувствую себя обязанным говорить "нет" априори", - добавил Охеда.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС
13 октября, 06:40
 
В миреУругвайБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала