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Зеленский предлагает Западу воевать за Украину, заявил Пушков - РИА Новости, 16.10.2024
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14:29 16.10.2024 (обновлено: 19:48 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978339682.html
Зеленский предлагает Западу воевать за Украину, заявил Пушков
Зеленский предлагает Западу воевать за Украину, заявил Пушков - РИА Новости, 16.10.2024
Зеленский предлагает Западу воевать за Украину, заявил Пушков
"План победы" Владимира Зеленского является набором нереалистичных установок, он фактически предлагает Западу воевать за Украину, заявил глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:29
2024-10-16T19:48
в мире
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского является набором нереалистичных установок, он фактически предлагает Западу воевать за Украину, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Ранее Зеленский представил в Раде так называемый план победы. Издание "Страна.ua" сообщило, что он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета". "Так называемый план Зеленского - не план, а набор нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире - от Пекина до Бразилиа. Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь "план", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Позднее Пушков отметил, что в настоящее время Запад всячески отталкивает перспективу приёма Украины в НАТО."Причина ясна: ему (альянсу - ред.) нужно, чтобы Украина воевала, а не была частью альянса, поскольку в этом случае воевать придется самому альянсу. Таким образом, можно считать, что "план победы" Зеленского с его центральным пунктом приема Украины в НАТО отвергнут самим Североатлантическим альянсом", - резюмировал политик.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241016/mid-1978355528.html
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в мире, украина, россия, пекин, владимир зеленский, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф, страна.ua
В мире, Украина, Россия, Пекин, Владимир Зеленский, Алексей Пушков, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ, Страна.ua
Зеленский предлагает Западу воевать за Украину, заявил Пушков

Пушков назвал "план победы" Зеленского набором нереалистичных установок

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского является набором нереалистичных установок, он фактически предлагает Западу воевать за Украину, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Ранее Зеленский представил в Раде так называемый план победы. Издание "Страна.ua" сообщило, что он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета".
Американские военные во время учения НАТО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В МИД прокомментировали "план победы" Зеленского
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"Так называемый план Зеленского - не план, а набор нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире - от Пекина до Бразилиа. Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь "план", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Позднее Пушков отметил, что в настоящее время Запад всячески отталкивает перспективу приёма Украины в НАТО.
"Причина ясна: ему (альянсу - ред.) нужно, чтобы Украина воевала, а не была частью альянса, поскольку в этом случае воевать придется самому альянсу. Таким образом, можно считать, что "план победы" Зеленского с его центральным пунктом приема Украины в НАТО отвергнут самим Североатлантическим альянсом", - резюмировал политик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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В миреУкраинаРоссияПекинВладимир ЗеленскийАлексей ПушковСергей ЛавровНАТОСовет Федерации РФСтрана.ua
 
 
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