Зеленский предлагает Западу воевать за Украину, заявил Пушков
Пушков назвал "план победы" Зеленского набором нереалистичных установок
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского является набором нереалистичных установок, он фактически предлагает Западу воевать за Украину, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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"Так называемый план Зеленского - не план, а набор нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире - от Пекина до Бразилиа. Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь "план", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Позднее Пушков отметил, что в настоящее время Запад всячески отталкивает перспективу приёма Украины в НАТО.
"Причина ясна: ему (альянсу - ред.) нужно, чтобы Украина воевала, а не была частью альянса, поскольку в этом случае воевать придется самому альянсу. Таким образом, можно считать, что "план победы" Зеленского с его центральным пунктом приема Украины в НАТО отвергнут самим Североатлантическим альянсом", - резюмировал политик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.