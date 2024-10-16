Зеленский впервые публично представил свой "план победы"
Зеленский представил в Раде "план победы" из пяти пунктов
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский представил в Раде так называемый "план победы", пишет издание "Страна.ua".
Издание отмечает, что он включает в себя пять пунктов, в том числе, приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета".
В середине октября исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала "план победы" Зеленского ультиматумом, поскольку в нем нет ничего от политико-дипломатического урегулирования.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.