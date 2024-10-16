https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978319752.html

Зеленский впервые публично представил свой "план победы"

Зеленский впервые публично представил свой "план победы" - РИА Новости, 16.10.2024

Зеленский впервые публично представил свой "план победы"

Владимир Зеленский представил в Раде так называемый "план победы", пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:17

2024-10-16T13:17

2024-10-16T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978323292_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_3d3d865c5beaa3bfcf2a6affaa9d7c3d.jpg

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский представил в Раде так называемый "план победы", пишет издание "Страна.ua".Издание отмечает, что он включает в себя пять пунктов, в том числе, приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета".В середине октября исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала "план победы" Зеленского ультиматумом, поскольку в нем нет ничего от политико-дипломатического урегулирования.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978301894.html

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978272905.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, сша