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Зеленский впервые публично представил свой "план победы" - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 16.10.2024 (обновлено: 13:36 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978319752.html
Зеленский впервые публично представил свой "план победы"
Зеленский впервые публично представил свой "план победы" - РИА Новости, 16.10.2024
Зеленский впервые публично представил свой "план победы"
Владимир Зеленский представил в Раде так называемый "план победы", пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:17
2024-10-16T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский представил в Раде так называемый "план победы", пишет издание "Страна.ua".Издание отмечает, что он включает в себя пять пунктов, в том числе, приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета".В середине октября исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала "план победы" Зеленского ультиматумом, поскольку в нем нет ничего от политико-дипломатического урегулирования.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978301894.html
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978272905.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
Зеленский впервые публично представил свой "план победы"

Зеленский представил в Раде "план победы" из пяти пунктов

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский представил в Раде так называемый "план победы", пишет издание "Страна.ua".
Издание отмечает, что он включает в себя пять пунктов, в том числе, приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В США рассказали о серьезных проблемах "плана победы" Зеленского
Вчера, 12:13
В середине октября исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала "план победы" Зеленского ультиматумом, поскольку в нем нет ничего от политико-дипломатического урегулирования.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе
Вчера, 09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСША
 
 
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