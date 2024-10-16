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Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Украины - РИА Новости, 16.10.2024
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13:11 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/zelenskij-1978319001.html
Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Украины
Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Украины - РИА Новости, 16.10.2024
Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Украины
Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им так называемого "плана победы" Украины, многие РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:11
2024-10-16T13:11
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им так называемого "плана победы" Украины, многие из них выразили обеспокоенность такими "жесткими сроками", пока никто не дал понять, что поддержит украинскую инициативу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и мощный пакет принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Как передает агентство, украинские чиновники ждали реакции от своих западных союзников на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая должна была состояться на прошлой неделе в Германии, однако была отменена после того, как президент США Джо Байден принял решение отсрочить свою поездку туда из-за разгула урагана "Милтон". "С тех пор Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план ... Но никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана в конце сентября", - говорится в сообщении агентства. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975437003.html
https://ria.ru/20241016/peskov-1978317682.html
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В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Украины

Associated Press: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им так называемого "плана победы" Украины, многие из них выразили обеспокоенность такими "жесткими сроками", пока никто не дал понять, что поддержит украинскую инициативу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и мощный пакет принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
На Украине заявили, что Зеленский не покажет согражданам весь "план победы"
30 сентября, 10:11
Как передает агентство, украинские чиновники ждали реакции от своих западных союзников на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая должна была состояться на прошлой неделе в Германии, однако была отменена после того, как президент США Джо Байден принял решение отсрочить свою поездку туда из-за разгула урагана "Милтон".
"С тех пор Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план ... Но никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана в конце сентября", - говорится в сообщении агентства.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Песков прокомментировал "мирный план" Зеленского
Вчера, 12:59
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противника на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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20 сентября, 15:10
 
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