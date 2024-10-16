https://ria.ru/20241016/ukraina-1978417998.html
В Раде раскрыли, когда продолжат рассмотрение иска по выборам президента
В Раде раскрыли, когда продолжат рассмотрение иска по выборам президента - РИА Новости, 16.10.2024
В Раде раскрыли, когда продолжат рассмотрение иска по выборам президента
Суд на Украине продолжит рассмотрение иска о назначении президентских выборов в стране 11 ноября, сообщил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:46
2024-10-16T22:46
2024-10-16T22:46
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Суд на Украине продолжит рассмотрение иска о назначении президентских выборов в стране 11 ноября, сообщил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. "Сегодня состоялась очередная попытка рассмотреть мой иск в Верховном суде с требованием назначить выборы президента. В заседание явился неуполномоченный представитель Верховной рады – представитель аппарата Верховной рады, который не имеет отношения ни к депутатам, ни к избирательному процессу", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, представитель Рады потребовал закрыть дело по иску, но суд ему отказал. "Следующее заседание состоится 11 ноября. Я приму в нем участие в режиме видео-конференции", - добавил Дубинский. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
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в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли, когда продолжат рассмотрение иска по выборам президента
Депутат Рады: рассмотрение иска по выборам президента продолжат 11 ноября
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Суд на Украине продолжит рассмотрение иска о назначении президентских выборов в стране 11 ноября, сообщил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя.
"Сегодня состоялась очередная попытка рассмотреть мой иск в Верховном суде с требованием назначить выборы президента. В заседание явился неуполномоченный представитель Верховной рады – представитель аппарата Верховной рады, который не имеет отношения ни к депутатам, ни к избирательному процессу", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, представитель Рады потребовал закрыть дело по иску, но суд ему отказал.
"Следующее заседание состоится 11 ноября. Я приму в нем участие в режиме видео-конференции", - добавил Дубинский.
Срок полномочий Владимира Зеленского
истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин
указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".