https://ria.ru/20241016/ukraina-1978264619.html

В Минобороны Британии одной фразой описали ситуацию на Украине, пишут СМИ

В Минобороны Британии одной фразой описали ситуацию на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2024

В Минобороны Британии одной фразой описали ситуацию на Украине, пишут СМИ

В Минобороны Британии назвали ситуацию на фронте для ВСУ критической, пишет Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. "Он сказал мне, что... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:34

2024-10-16T08:34

2024-10-16T09:37

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Минобороны Британии назвали ситуацию на фронте для ВСУ критической, пишет Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. "Он сказал мне, что Украина находится на грани проигрыша в войне с Россией. Это очень серьезно", — говорится в публикации. На этой неделе в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

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