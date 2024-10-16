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В Минобороны Британии одной фразой описали ситуацию на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 16.10.2024 (обновлено: 09:37 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978264619.html
В Минобороны Британии одной фразой описали ситуацию на Украине, пишут СМИ
В Минобороны Британии одной фразой описали ситуацию на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2024
В Минобороны Британии одной фразой описали ситуацию на Украине, пишут СМИ
В Минобороны Британии назвали ситуацию на фронте для ВСУ критической, пишет Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. "Он сказал мне, что... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:34
2024-10-16T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Минобороны Британии назвали ситуацию на фронте для ВСУ критической, пишет Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. "Он сказал мне, что Украина находится на грани проигрыша в войне с Россией. Это очень серьезно", — говорится в публикации. На этой неделе в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Минобороны Британии одной фразой описали ситуацию на Украине, пишут СМИ

Daily Express: в МО Британии сочли, что Украина находится на грани поражения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Минобороны Британии назвали ситуацию на фронте для ВСУ критической, пишет Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

"Он сказал мне, что Украина находится на грани проигрыша в войне с Россией. Это очень серьезно", — говорится в публикации.

На этой неделе в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.
Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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