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Более 350 круглогодичных турномеров создадут в Алтайском крае до конца года - РИА Новости, 16.10.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
16:07 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/turnomery-1978355801.html
Более 350 круглогодичных турномеров создадут в Алтайском крае до конца года
Более 350 круглогодичных турномеров создадут в Алтайском крае до конца года - РИА Новости, 16.10.2024
Более 350 круглогодичных турномеров создадут в Алтайском крае до конца года
Более 350 новых круглогодичных номеров для туристов создадут в Алтайском крае до конца года за счёт федеральной субсидии, сообщил начальник краевого управления... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:07
2024-10-16T16:07
алтайский край
алтайский край
белокуриха
российская академия наук
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БАРНАУЛ, 16 окт – РИА Новости. Более 350 новых круглогодичных номеров для туристов создадут в Алтайском крае до конца года за счёт федеральной субсидии, сообщил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. "К концу года будет создано 568 комфортных круглогодичных номеров (за счёт федеральной субсидии - ред), 212 из которых уже введены в эксплуатацию. Можно сказать, что цель по ускоренному расширению вместимости туробъектов достигается, регион готов и дальше участвовать в новом конкурсном отборе по созданию модульных средств размещения", – отметил Казанцев в ходе интернет-форума на сайте правительства региона. Начальник управления подчеркнул, что туристический год проходит в крае успешно. "Гордость Алтайского края – его здравницы, которые в очередной раз подтвердили свои лидирующие позиции. Они вошли в ТОП-100 и даже в ТОП-10 лучших оздоровительных организаций страны по инвестиционной привлекательности. А курорт федерального значения Белокуриха уже в 12-й раз признан лучшим по мнению экспертов Национально-курортной ассоциации и Российской академии наук", – рассказал руководитель ведомства. Особенным событием этого года Казанцев назвал открытие Парка Рериха на территории "Бирюзовой Катуни". Благоустройство парковой территории было поддержано средствами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "В настоящее время реализуется второй этап проекта, в рамках которого будут обустроены видовые тропы, возведены лестницы, установлены элементы освещения и навигации. Кроме того, запланирована установка арт- и интерактивных объектов, скамеек, беседок и благоустройство площадки для отдыха", - отмечает пресс-служба регионального правительства.
https://ria.ru/20240925/sovfed-1974688236.html
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алтайский край, белокуриха, российская академия наук
Алтайский край, Алтайский край, Белокуриха, Российская академия наук

Более 350 круглогодичных турномеров создадут в Алтайском крае до конца года

CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator / Алтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator /
Алтайский край
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БАРНАУЛ, 16 окт – РИА Новости. Более 350 новых круглогодичных номеров для туристов создадут в Алтайском крае до конца года за счёт федеральной субсидии, сообщил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.
"К концу года будет создано 568 комфортных круглогодичных номеров (за счёт федеральной субсидии - ред), 212 из которых уже введены в эксплуатацию. Можно сказать, что цель по ускоренному расширению вместимости туробъектов достигается, регион готов и дальше участвовать в новом конкурсном отборе по созданию модульных средств размещения", – отметил Казанцев в ходе интернет-форума на сайте правительства региона.
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Начальник управления подчеркнул, что туристический год проходит в крае успешно.
"Гордость Алтайского края – его здравницы, которые в очередной раз подтвердили свои лидирующие позиции. Они вошли в ТОП-100 и даже в ТОП-10 лучших оздоровительных организаций страны по инвестиционной привлекательности. А курорт федерального значения Белокуриха уже в 12-й раз признан лучшим по мнению экспертов Национально-курортной ассоциации и Российской академии наук", – рассказал руководитель ведомства.
Особенным событием этого года Казанцев назвал открытие Парка Рериха на территории "Бирюзовой Катуни". Благоустройство парковой территории было поддержано средствами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"В настоящее время реализуется второй этап проекта, в рамках которого будут обустроены видовые тропы, возведены лестницы, установлены элементы освещения и навигации. Кроме того, запланирована установка арт- и интерактивных объектов, скамеек, беседок и благоустройство площадки для отдыха", - отмечает пресс-служба регионального правительства.
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