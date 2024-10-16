https://ria.ru/20241016/turnomery-1978355801.html

Более 350 круглогодичных турномеров создадут в Алтайском крае до конца года

Более 350 круглогодичных турномеров создадут в Алтайском крае до конца года - РИА Новости, 16.10.2024

Более 350 круглогодичных турномеров создадут в Алтайском крае до конца года

Более 350 новых круглогодичных номеров для туристов создадут в Алтайском крае до конца года за счёт федеральной субсидии, сообщил начальник краевого управления... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:07

2024-10-16T16:07

2024-10-16T16:07

алтайский край

алтайский край

белокуриха

российская академия наук

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БАРНАУЛ, 16 окт – РИА Новости. Более 350 новых круглогодичных номеров для туристов создадут в Алтайском крае до конца года за счёт федеральной субсидии, сообщил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. "К концу года будет создано 568 комфортных круглогодичных номеров (за счёт федеральной субсидии - ред), 212 из которых уже введены в эксплуатацию. Можно сказать, что цель по ускоренному расширению вместимости туробъектов достигается, регион готов и дальше участвовать в новом конкурсном отборе по созданию модульных средств размещения", – отметил Казанцев в ходе интернет-форума на сайте правительства региона. Начальник управления подчеркнул, что туристический год проходит в крае успешно. "Гордость Алтайского края – его здравницы, которые в очередной раз подтвердили свои лидирующие позиции. Они вошли в ТОП-100 и даже в ТОП-10 лучших оздоровительных организаций страны по инвестиционной привлекательности. А курорт федерального значения Белокуриха уже в 12-й раз признан лучшим по мнению экспертов Национально-курортной ассоциации и Российской академии наук", – рассказал руководитель ведомства. Особенным событием этого года Казанцев назвал открытие Парка Рериха на территории "Бирюзовой Катуни". Благоустройство парковой территории было поддержано средствами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "В настоящее время реализуется второй этап проекта, в рамках которого будут обустроены видовые тропы, возведены лестницы, установлены элементы освещения и навигации. Кроме того, запланирована установка арт- и интерактивных объектов, скамеек, беседок и благоустройство площадки для отдыха", - отмечает пресс-служба регионального правительства.

https://ria.ru/20240925/sovfed-1974688236.html

https://ria.ru/20240920/podderzhka-1973794526.html

алтайский край

белокуриха

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алтайский край, белокуриха, российская академия наук