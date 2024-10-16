Тела погибших в горах российских альпинистов эвакуировали в столицу Непала
Турклуб: тела погибших в горах альпинистов из РФ эвакуировали в столицу Непала
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма ЛенобластиФото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма Ленобласти
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале. Архивное фото
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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Тела погибших российских альпинистов эвакуированы с горы Дхаулагири и доставлены в Катманду, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших.
Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена, сейчас идет работа по доставке тел в Катманду. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь, а в течение дня они будут доставлены в столицу Непала.
"Сейчас тела Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого находятся в Катманду. Дальнейшие действия по репатриации зависят от представителей российского посольства в Непале и страховой компании", - говорится на странице турклуба в соцсети "ВКонтакте".
Связь с группой альпинистов в составе Душейко, Круглова, Чистикова, Носенко и Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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