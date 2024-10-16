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Тела погибших в горах российских альпинистов эвакуировали в столицу Непала - РИА Новости, 16.10.2024
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22:14 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/turklub-1978415342.html
Тела погибших в горах российских альпинистов эвакуировали в столицу Непала
Тела погибших в горах российских альпинистов эвакуировали в столицу Непала - РИА Новости, 16.10.2024
Тела погибших в горах российских альпинистов эвакуировали в столицу Непала
Тела погибших российских альпинистов эвакуированы с горы Дхаулагири и доставлены в Катманду, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:14
2024-10-16T22:14
непал
катманду
ленинградская область
пропажа российских альпинистов в непале
в мире
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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Тела погибших российских альпинистов эвакуированы с горы Дхаулагири и доставлены в Катманду, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших. Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена, сейчас идет работа по доставке тел в Катманду. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь, а в течение дня они будут доставлены в столицу Непала. "Сейчас тела Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого находятся в Катманду. Дальнейшие действия по репатриации зависят от представителей российского посольства в Непале и страховой компании", - говорится на странице турклуба в соцсети "ВКонтакте". Связь с группой альпинистов в составе Душейко, Круглова, Чистикова, Носенко и Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://ria.ru/20241016/sostoyanie-1978344602.html
https://ria.ru/20241013/alpinist-1977829696.html
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непал, катманду, ленинградская область, пропажа российских альпинистов в непале, в мире
Непал, Катманду, Ленинградская область, Пропажа российских альпинистов в Непале, В мире
Тела погибших в горах российских альпинистов эвакуировали в столицу Непала

Турклуб: тела погибших в горах альпинистов из РФ эвакуировали в столицу Непала

© Фото предоставлено Федерацией альпинизма ЛенобластиФото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма Ленобласти
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале. Архивное фото
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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Тела погибших российских альпинистов эвакуированы с горы Дхаулагири и доставлены в Катманду, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших.
Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена, сейчас идет работа по доставке тел в Катманду. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь, а в течение дня они будут доставлены в столицу Непала.
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"Сейчас тела Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого находятся в Катманду. Дальнейшие действия по репатриации зависят от представителей российского посольства в Непале и страховой компании", - говорится на странице турклуба в соцсети "ВКонтакте".
Связь с группой альпинистов в составе Душейко, Круглова, Чистикова, Носенко и Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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НепалКатмандуЛенинградская областьПропажа российских альпинистов в НепалеВ мире
 
 
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