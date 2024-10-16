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В Питере аншлаг: открылась грандиозная выставка "Виктор Цой. Легенда" - РИА Новости, 16.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:03 16.10.2024 (обновлено: 08:04 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/tsoy-1978218122.html
В Питере аншлаг: открылась грандиозная выставка "Виктор Цой. Легенда"
В Питере аншлаг: открылась грандиозная выставка "Виктор Цой. Легенда" - РИА Новости, 16.10.2024
В Питере аншлаг: открылась грандиозная выставка "Виктор Цой. Легенда"
В пространстве "Севкабель Порт" с аншлагами открылась экспозиция, посвященная лидеру группы "Кино", — "Виктор Цой. Легенда". Билеты достать было трудно,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:03
2024-10-16T08:04
культура
виктор цой
санкт-петербург
кино
музыка
песни
шоу-бизнес
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В пространстве "Севкабель Порт" с аншлагами открылась экспозиция, посвященная лидеру группы "Кино", — "Виктор Цой. Легенда". Билеты достать было трудно, практически постоянно — sold out. По данным организаторов, за первые два дня вернисаж посетили более четырех с половиной тысяч человек. О том, почему сюда обязательно нужно попасть даже тем, кто был на аналогичной выставке в Москве, — в фотоленте РИА Новости.
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Анастасия Мельникова
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РИА Новости
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виктор цой, санкт-петербург, кино, музыка, песни, фото, шоу-бизнес, новости культуры, туризм, новости - туризм, фото
Культура, Виктор Цой, Санкт-Петербург, Кино, Музыка, песни, Шоу-бизнес, Новости культуры, Туризм, Новости - Туризм, Фото
В Питере аншлаг: открылась грандиозная выставка "Виктор Цой. Легенда"

В Питере аншлаг: в Севкабеле открыта грандиозная выставка "Виктор Цой. Легенда"

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Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В пространстве "Севкабель Порт" с аншлагами открылась экспозиция, посвященная лидеру группы "Кино", — "Виктор Цой. Легенда". Билеты достать было трудно, практически постоянно — sold out. По данным организаторов, за первые два дня вернисаж посетили более четырех с половиной тысяч человек. О том, почему сюда обязательно нужно попасть даже тем, кто был на аналогичной выставке в Москве, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Уникальная сценография, гитары, костюмы, личные вещи музыканта, его картины, редкие фото и видеозаписи — все это можно увидеть в 13 залах пространства "Севкабель Порт". Выставка "Виктор Цой. Легенда" занимает около трех тысяч квадратных метров.

Зал Звезда по имени Солнце на выставке Виктор Цой. Легенда в Санкт-Петербурге

Уникальная сценография, гитары, костюмы, личные вещи музыканта, его картины, редкие фото и видеозаписи — все это можно увидеть в 13 залах пространства "Севкабель Порт". Выставка "Виктор Цой. Легенда" занимает около трех тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Переходя из зала в зал, можно слушать песни группы "Кино", записи с концертов или интервью. Аудиогиды удивят посетителей: в наушниках музыка меняется сама, ничего переключать не нужно. В это время в залах будет указано, что именно вы прослушиваете. Само устройство сделано из настоящей советской кассеты.

На выставке Виктор Цой. Легенда в пространстве Севкабель, Санкт-Петербург

Переходя из зала в зал, можно слушать песни группы "Кино", записи с концертов или интервью. Аудиогиды удивят посетителей: в наушниках музыка меняется сама, ничего переключать не нужно. В это время в залах будет указано, что именно вы прослушиваете. Само устройство сделано из настоящей советской кассеты.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Два с половиной года назад, в январе 2022-го, в Москве, в Манеже, была открыта экспозиция "Виктор Цой. Путь героя". Внимание посетителей было настолько велико, что выставку продлевали два раза.

"Два с лишним года потребовалось, чтобы мы смогли показать ее в Петербурге. За это время в мире, в нашей стране и в нашей собственной жизни многое поменялось, — говорит основатель и генеральный директор Planet9, автор идеи и продюсер проекта Агния Стерлигова. — Когда что-то придумываешь, когда случается идея, то в этом случае была определенная цель. А именно сделать беспрецедентный масштабный проект про Виктора Цоя, который, действительно, герой для нескольких поколений. И для нас, и для наших детей, и для наших родителей".

Автор идеи и продюсер проекта Виктор Цой. Легенда Агния Стерлигова

Два с половиной года назад, в январе 2022-го, в Москве, в Манеже, была открыта экспозиция "Виктор Цой. Путь героя". Внимание посетителей было настолько велико, что выставку продлевали два раза.

"Два с лишним года потребовалось, чтобы мы смогли показать ее в Петербурге. За это время в мире, в нашей стране и в нашей собственной жизни многое поменялось, — говорит основатель и генеральный директор Planet9, автор идеи и продюсер проекта Агния Стерлигова. — Когда что-то придумываешь, когда случается идея, то в этом случае была определенная цель. А именно сделать беспрецедентный масштабный проект про Виктора Цоя, который, действительно, герой для нескольких поколений. И для нас, и для наших детей, и для наших родителей".

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Авторы идеи и продюсеры Александр Кармаев и Агния Стерлигова, креативный продюсер Александр Цой, писатель и дипломат Жоэль Бастенер (Франция), автор концепции и куратор Дмитрий Мишенин.

Александр Цой: "За группу "Кино" я не могу говорить, но я надеюсь, что они тоже рады. Я лично считаю это своей работой: чтобы такие проекты, как эта выставка, и концерты группы "Кино" происходили. Чтобы папино наследие, папины песни продолжали звучать — тем более на таком высоком и качественном уровне".

Александр Кармаев: "Эта выставка пять лет назад была придумана для Санкт-Петербурга, для этого места — "Севкабель Порт". Так случилось, что она сначала была организована в Москве, в Манеже. Здесь же мы имеем порядка трех тысяч квадратных метров, около 300 экспонатов. Но мне кажется важным, что мы имеем возможность в городе, который неразрывно связан с Виктором Цоем, послушать его гениальную музыку, посмотреть прекрасные работы, картины. И получить яркие впечатления от сценографии, которую вы здесь увидите".

Авторы и идеи и продюсеры проекта Виктор Цой. Легенда Александр Кармаев и Агния Стерлигова, креативный продюсер Александр Цой, писатель и дипломат Жоэль Бастенер (Франция), автор концепции и куратор Дмитрий Мишенин

Авторы идеи и продюсеры Александр Кармаев и Агния Стерлигова, креативный продюсер Александр Цой, писатель и дипломат Жоэль Бастенер (Франция), автор концепции и куратор Дмитрий Мишенин.

Александр Цой: "За группу "Кино" я не могу говорить, но я надеюсь, что они тоже рады. Я лично считаю это своей работой: чтобы такие проекты, как эта выставка, и концерты группы "Кино" происходили. Чтобы папино наследие, папины песни продолжали звучать — тем более на таком высоком и качественном уровне".

Александр Кармаев: "Эта выставка пять лет назад была придумана для Санкт-Петербурга, для этого места — "Севкабель Порт". Так случилось, что она сначала была организована в Москве, в Манеже. Здесь же мы имеем порядка трех тысяч квадратных метров, около 300 экспонатов. Но мне кажется важным, что мы имеем возможность в городе, который неразрывно связан с Виктором Цоем, послушать его гениальную музыку, посмотреть прекрасные работы, картины. И получить яркие впечатления от сценографии, которую вы здесь увидите".

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

"В петербургской версии мы также обращаемся к феноменологии места. Петербург, Ленинград — место силы, напитавшей несколько поколений молодых людей духом романтизма, свободолюбия и стремлением к самопознанию", — рассказывает Дмитрий Мишенин.

На выставке Виктор Цой. Легенда в Санкт-Петербурге

"В петербургской версии мы также обращаемся к феноменологии места. Петербург, Ленинград — место силы, напитавшей несколько поколений молодых людей духом романтизма, свободолюбия и стремлением к самопознанию", — рассказывает Дмитрий Мишенин.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
5 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

На выставке представлено более 300 предметов, связанных с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы. Создатели выставки приготовили экспонаты, которые никогда не выставлялись. Например, удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в тот самый роковой августовский день 1990 года, или очень личная вещь из коллекции Наталии Разлоговой — двойной кулон с сердцем и ключом к нему, приобретенный Цоем в январе 1990-го во время поездки в США.

На выставке Виктор Цой. Легенда в Санкт-Петербурге

На выставке представлено более 300 предметов, связанных с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы. Создатели выставки приготовили экспонаты, которые никогда не выставлялись. Например, удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в тот самый роковой августовский день 1990 года, или очень личная вещь из коллекции Наталии Разлоговой — двойной кулон с сердцем и ключом к нему, приобретенный Цоем в январе 1990-го во время поездки в США.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
6 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Экспозиция построена не по хронологическому, а по тематическому принципу.

Специально для петербургской серии проекта в некоторых залах выставки значительно изменилась сценография, хотя концепция осталась прежней.

На выставке Виктор Цой. Легенда в Санкт-Петербурге

Экспозиция построена не по хронологическому, а по тематическому принципу.

Специально для петербургской серии проекта в некоторых залах выставки значительно изменилась сценография, хотя концепция осталась прежней.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
7 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

В зале "Камчатка" установлена инсталляция с запахом кочегарки, специально синтезированным для выставки парфюмером Елизаветой Томиловой. По воспоминаниям коллег Виктора Цоя по кочегарке Сергея Фирсова и Андрея Машнина продюсеры вместе с парфюмером постарались найти идеальную формулу этого аромата — перегоревшего шлака в кочегарке. Каждый посетитель сможет почувствовать этот запах, разлитый в специальную бочку с инсталляцией для извлечения аромата.

Зал Котельная на выставке Виктор Цой. Легенда в Санкт-Петербурге

В зале "Камчатка" установлена инсталляция с запахом кочегарки, специально синтезированным для выставки парфюмером Елизаветой Томиловой. По воспоминаниям коллег Виктора Цоя по кочегарке Сергея Фирсова и Андрея Машнина продюсеры вместе с парфюмером постарались найти идеальную формулу этого аромата — перегоревшего шлака в кочегарке. Каждый посетитель сможет почувствовать этот запах, разлитый в специальную бочку с инсталляцией для извлечения аромата.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
8 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

В аутентичных телефонных будках можно услышать в трубке голос Виктора Цоя из фильма "Игла" Рашида Нугманова.

"Так или иначе практически во всех наших залах на экспозиции мы используем кино. Где-то мы слышим голос Цоя в формате цитаты из фильма, где-то видим кадры с ним из кино, а есть зал, в котором мы оказываемся на киноплощадке неснятого фильма с его участием. Кино — это связующая нить всей нашей выставки, потому что Виктор Цой — самый кинематографичный рок-идол Советского Союза и звезда советского экрана", — отмечает Дмитрий Мишенин.

На выставке Виктор Цой. Легенда в пространстве Севкабель, Санкт-Петербург

В аутентичных телефонных будках можно услышать в трубке голос Виктора Цоя из фильма "Игла" Рашида Нугманова.

"Так или иначе практически во всех наших залах на экспозиции мы используем кино. Где-то мы слышим голос Цоя в формате цитаты из фильма, где-то видим кадры с ним из кино, а есть зал, в котором мы оказываемся на киноплощадке неснятого фильма с его участием. Кино — это связующая нить всей нашей выставки, потому что Виктор Цой — самый кинематографичный рок-идол Советского Союза и звезда советского экрана", — отмечает Дмитрий Мишенин.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
9 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать". Хорошо известные строки песен обретают новое звучание. Три новых зала выставки, по словам Александра Кармаева, позволяют в буквальном смысле почувствовать новые грани и оттенки, которые нам дают давно знакомые тексты и музыка в изменившемся контексте.

На выставке Виктор Цой. Легенда в Санкт-Петербурге

"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать". Хорошо известные строки песен обретают новое звучание. Три новых зала выставки, по словам Александра Кармаева, позволяют в буквальном смысле почувствовать новые грани и оттенки, которые нам дают давно знакомые тексты и музыка в изменившемся контексте.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
10 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Караоке на выставке "Виктор Цой. Легенда" в Санкт-Петербурге.

В экспозиции появился новый зал — "Попробуй спеть вместе со мной". Видеоинсталляцию для него создала режиссер Елена Бродач. Здесь посетители смогут подпевать песне как в караоке — вместе с другими героями видео.

Караоке-зал на выставке Виктор Цой. Легенда в Санкт-Петербурге

Караоке на выставке "Виктор Цой. Легенда" в Санкт-Петербурге.

В экспозиции появился новый зал — "Попробуй спеть вместе со мной". Видеоинсталляцию для него создала режиссер Елена Бродач. Здесь посетители смогут подпевать песне как в караоке — вместе с другими героями видео.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
11 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Французский писатель и дипломат Жоэль Бастенер на вернисаже в "Севкабеле".

"Виктор Цой был уникален, от него глаз было не оторвать, — рассказывает Бастенер. — Он был так ярок, что внимание западных критиков фокусировалось именно на нем, не на группе, когда мы приехали во Францию. В результате уже образовались договоренности о двух фильмах, это было коммерческое кино. С ним собиралась подписать контракт одна из самых известных агентов, в "портфеле" которой были Катрин Денев и Жерар Депардье. Но не успели. Если бы Виктор Цой был жив, то сыграл бы тогда Чингисхана — такое, например, у него было предложение в Европе.

Французский писатель и дипломат Жоэль Бастенер на вернисаже Виктор Цой. Легенда в Санкт-Петербурге

Французский писатель и дипломат Жоэль Бастенер на вернисаже в "Севкабеле".

"Виктор Цой был уникален, от него глаз было не оторвать, — рассказывает Бастенер. — Он был так ярок, что внимание западных критиков фокусировалось именно на нем, не на группе, когда мы приехали во Францию. В результате уже образовались договоренности о двух фильмах, это было коммерческое кино. С ним собиралась подписать контракт одна из самых известных агентов, в "портфеле" которой были Катрин Денев и Жерар Депардье. Но не успели. Если бы Виктор Цой был жив, то сыграл бы тогда Чингисхана — такое, например, у него было предложение в Европе.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
12 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Банка супа Campbell’s с автографом Энди Уорхола специально для Виктора Цоя. Подруга певца Джоанна Стингрей в свое время попросила художника, чтобы он подписал около 20 банок для ее русских друзей-музыкантов, и тот старательно выводил на них имена: "Борис", "Юрий", "Виктор", "Густав". Кстати, именно барабанщик "Кино" Георгий Густав Гурьянов подаренную банку уже на следующий день открыл — хотел попробовать на вкус. Однако Цой эти консервы с автографом сохранил.

Банка супа Campbell’s с автографом Энди Уорхалла специально для Виктора Цоя

Банка супа Campbell’s с автографом Энди Уорхола специально для Виктора Цоя. Подруга певца Джоанна Стингрей в свое время попросила художника, чтобы он подписал около 20 банок для ее русских друзей-музыкантов, и тот старательно выводил на них имена: "Борис", "Юрий", "Виктор", "Густав". Кстати, именно барабанщик "Кино" Георгий Густав Гурьянов подаренную банку уже на следующий день открыл — хотел попробовать на вкус. Однако Цой эти консервы с автографом сохранил.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
13 из 15
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

В зале Сбербанка (генерального партнера) на выставке в "Севкабеле" можно увидеть инсталляции, а также посмотреть ожившие картины-мультики Виктора Цоя.

Специально к этому проекту банк выпустил пластиковые карты с новым дизайном, посвященным группе "Кино".

В зале Сбербанка на выставке Виктор Цой. Легенда

В зале Сбербанка (генерального партнера) на выставке в "Севкабеле" можно увидеть инсталляции, а также посмотреть ожившие картины-мультики Виктора Цоя.

Специально к этому проекту банк выпустил пластиковые карты с новым дизайном, посвященным группе "Кино".

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
14 из 15
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Виктор Цой. Легенда", бюро Planet9

Вместе с командой Dreamlaser сделано световое шоу для зала, где звучит запись песни "Последний герой" со стадионного концерта современного проекта группы "Кино".

Выставка "Виктор Цой. Легенда" продлится в пространстве "Севкабель Порт" до 10 марта 2025 года.

Выставка Виктор Цой. Легенда

Вместе с командой Dreamlaser сделано световое шоу для зала, где звучит запись песни "Последний герой" со стадионного концерта современного проекта группы "Кино".

Выставка "Виктор Цой. Легенда" продлится в пространстве "Севкабель Порт" до 10 марта 2025 года.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Виктор Цой. Легенда", бюро Planet9
15 из 15
 
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