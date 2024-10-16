В Питере аншлаг: открылась грандиозная выставка "Виктор Цой. Легенда"

В Питере аншлаг: в Севкабеле открыта грандиозная выставка "Виктор Цой. Легенда"
Уникальная сценография, гитары, костюмы, личные вещи музыканта, его картины, редкие фото и видеозаписи — все это можно увидеть в 13 залах пространства "Севкабель Порт". Выставка "Виктор Цой. Легенда" занимает около трех тысяч квадратных метров.
Уникальная сценография, гитары, костюмы, личные вещи музыканта, его картины, редкие фото и видеозаписи — все это можно увидеть в 13 залах пространства "Севкабель Порт". Выставка "Виктор Цой. Легенда" занимает около трех тысяч квадратных метров.
Переходя из зала в зал, можно слушать песни группы "Кино", записи с концертов или интервью. Аудиогиды удивят посетителей: в наушниках музыка меняется сама, ничего переключать не нужно. В это время в залах будет указано, что именно вы прослушиваете. Само устройство сделано из настоящей советской кассеты.
Переходя из зала в зал, можно слушать песни группы "Кино", записи с концертов или интервью. Аудиогиды удивят посетителей: в наушниках музыка меняется сама, ничего переключать не нужно. В это время в залах будет указано, что именно вы прослушиваете. Само устройство сделано из настоящей советской кассеты.
Два с половиной года назад, в январе 2022-го, в Москве, в Манеже, была открыта экспозиция "Виктор Цой. Путь героя". Внимание посетителей было настолько велико, что выставку продлевали два раза.
"Два с лишним года потребовалось, чтобы мы смогли показать ее в Петербурге. За это время в мире, в нашей стране и в нашей собственной жизни многое поменялось, — говорит основатель и генеральный директор Planet9, автор идеи и продюсер проекта Агния Стерлигова. — Когда что-то придумываешь, когда случается идея, то в этом случае была определенная цель. А именно сделать беспрецедентный масштабный проект про Виктора Цоя, который, действительно, герой для нескольких поколений. И для нас, и для наших детей, и для наших родителей".
Два с половиной года назад, в январе 2022-го, в Москве, в Манеже, была открыта экспозиция "Виктор Цой. Путь героя". Внимание посетителей было настолько велико, что выставку продлевали два раза.
"Два с лишним года потребовалось, чтобы мы смогли показать ее в Петербурге. За это время в мире, в нашей стране и в нашей собственной жизни многое поменялось, — говорит основатель и генеральный директор Planet9, автор идеи и продюсер проекта Агния Стерлигова. — Когда что-то придумываешь, когда случается идея, то в этом случае была определенная цель. А именно сделать беспрецедентный масштабный проект про Виктора Цоя, который, действительно, герой для нескольких поколений. И для нас, и для наших детей, и для наших родителей".
Авторы идеи и продюсеры Александр Кармаев и Агния Стерлигова, креативный продюсер Александр Цой, писатель и дипломат Жоэль Бастенер (Франция), автор концепции и куратор Дмитрий Мишенин.
Александр Цой: "За группу "Кино" я не могу говорить, но я надеюсь, что они тоже рады. Я лично считаю это своей работой: чтобы такие проекты, как эта выставка, и концерты группы "Кино" происходили. Чтобы папино наследие, папины песни продолжали звучать — тем более на таком высоком и качественном уровне".
Александр Кармаев: "Эта выставка пять лет назад была придумана для Санкт-Петербурга, для этого места — "Севкабель Порт". Так случилось, что она сначала была организована в Москве, в Манеже. Здесь же мы имеем порядка трех тысяч квадратных метров, около 300 экспонатов. Но мне кажется важным, что мы имеем возможность в городе, который неразрывно связан с Виктором Цоем, послушать его гениальную музыку, посмотреть прекрасные работы, картины. И получить яркие впечатления от сценографии, которую вы здесь увидите".
Авторы идеи и продюсеры Александр Кармаев и Агния Стерлигова, креативный продюсер Александр Цой, писатель и дипломат Жоэль Бастенер (Франция), автор концепции и куратор Дмитрий Мишенин.
Александр Цой: "За группу "Кино" я не могу говорить, но я надеюсь, что они тоже рады. Я лично считаю это своей работой: чтобы такие проекты, как эта выставка, и концерты группы "Кино" происходили. Чтобы папино наследие, папины песни продолжали звучать — тем более на таком высоком и качественном уровне".
Александр Кармаев: "Эта выставка пять лет назад была придумана для Санкт-Петербурга, для этого места — "Севкабель Порт". Так случилось, что она сначала была организована в Москве, в Манеже. Здесь же мы имеем порядка трех тысяч квадратных метров, около 300 экспонатов. Но мне кажется важным, что мы имеем возможность в городе, который неразрывно связан с Виктором Цоем, послушать его гениальную музыку, посмотреть прекрасные работы, картины. И получить яркие впечатления от сценографии, которую вы здесь увидите".
"В петербургской версии мы также обращаемся к феноменологии места. Петербург, Ленинград — место силы, напитавшей несколько поколений молодых людей духом романтизма, свободолюбия и стремлением к самопознанию", — рассказывает Дмитрий Мишенин.
"В петербургской версии мы также обращаемся к феноменологии места. Петербург, Ленинград — место силы, напитавшей несколько поколений молодых людей духом романтизма, свободолюбия и стремлением к самопознанию", — рассказывает Дмитрий Мишенин.
На выставке представлено более 300 предметов, связанных с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы. Создатели выставки приготовили экспонаты, которые никогда не выставлялись. Например, удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в тот самый роковой августовский день 1990 года, или очень личная вещь из коллекции Наталии Разлоговой — двойной кулон с сердцем и ключом к нему, приобретенный Цоем в январе 1990-го во время поездки в США.
На выставке представлено более 300 предметов, связанных с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы. Создатели выставки приготовили экспонаты, которые никогда не выставлялись. Например, удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в тот самый роковой августовский день 1990 года, или очень личная вещь из коллекции Наталии Разлоговой — двойной кулон с сердцем и ключом к нему, приобретенный Цоем в январе 1990-го во время поездки в США.
Экспозиция построена не по хронологическому, а по тематическому принципу.
Специально для петербургской серии проекта в некоторых залах выставки значительно изменилась сценография, хотя концепция осталась прежней.
Экспозиция построена не по хронологическому, а по тематическому принципу.
Специально для петербургской серии проекта в некоторых залах выставки значительно изменилась сценография, хотя концепция осталась прежней.
В зале "Камчатка" установлена инсталляция с запахом кочегарки, специально синтезированным для выставки парфюмером Елизаветой Томиловой. По воспоминаниям коллег Виктора Цоя по кочегарке Сергея Фирсова и Андрея Машнина продюсеры вместе с парфюмером постарались найти идеальную формулу этого аромата — перегоревшего шлака в кочегарке. Каждый посетитель сможет почувствовать этот запах, разлитый в специальную бочку с инсталляцией для извлечения аромата.
В зале "Камчатка" установлена инсталляция с запахом кочегарки, специально синтезированным для выставки парфюмером Елизаветой Томиловой. По воспоминаниям коллег Виктора Цоя по кочегарке Сергея Фирсова и Андрея Машнина продюсеры вместе с парфюмером постарались найти идеальную формулу этого аромата — перегоревшего шлака в кочегарке. Каждый посетитель сможет почувствовать этот запах, разлитый в специальную бочку с инсталляцией для извлечения аромата.
В аутентичных телефонных будках можно услышать в трубке голос Виктора Цоя из фильма "Игла" Рашида Нугманова.
"Так или иначе практически во всех наших залах на экспозиции мы используем кино. Где-то мы слышим голос Цоя в формате цитаты из фильма, где-то видим кадры с ним из кино, а есть зал, в котором мы оказываемся на киноплощадке неснятого фильма с его участием. Кино — это связующая нить всей нашей выставки, потому что Виктор Цой — самый кинематографичный рок-идол Советского Союза и звезда советского экрана", — отмечает Дмитрий Мишенин.
В аутентичных телефонных будках можно услышать в трубке голос Виктора Цоя из фильма "Игла" Рашида Нугманова.
"Так или иначе практически во всех наших залах на экспозиции мы используем кино. Где-то мы слышим голос Цоя в формате цитаты из фильма, где-то видим кадры с ним из кино, а есть зал, в котором мы оказываемся на киноплощадке неснятого фильма с его участием. Кино — это связующая нить всей нашей выставки, потому что Виктор Цой — самый кинематографичный рок-идол Советского Союза и звезда советского экрана", — отмечает Дмитрий Мишенин.
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать". Хорошо известные строки песен обретают новое звучание. Три новых зала выставки, по словам Александра Кармаева, позволяют в буквальном смысле почувствовать новые грани и оттенки, которые нам дают давно знакомые тексты и музыка в изменившемся контексте.
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать". Хорошо известные строки песен обретают новое звучание. Три новых зала выставки, по словам Александра Кармаева, позволяют в буквальном смысле почувствовать новые грани и оттенки, которые нам дают давно знакомые тексты и музыка в изменившемся контексте.
Караоке на выставке "Виктор Цой. Легенда" в Санкт-Петербурге.
В экспозиции появился новый зал — "Попробуй спеть вместе со мной". Видеоинсталляцию для него создала режиссер Елена Бродач. Здесь посетители смогут подпевать песне как в караоке — вместе с другими героями видео.
Караоке на выставке "Виктор Цой. Легенда" в Санкт-Петербурге.
В экспозиции появился новый зал — "Попробуй спеть вместе со мной". Видеоинсталляцию для него создала режиссер Елена Бродач. Здесь посетители смогут подпевать песне как в караоке — вместе с другими героями видео.
Французский писатель и дипломат Жоэль Бастенер на вернисаже в "Севкабеле".
"Виктор Цой был уникален, от него глаз было не оторвать, — рассказывает Бастенер. — Он был так ярок, что внимание западных критиков фокусировалось именно на нем, не на группе, когда мы приехали во Францию. В результате уже образовались договоренности о двух фильмах, это было коммерческое кино. С ним собиралась подписать контракт одна из самых известных агентов, в "портфеле" которой были Катрин Денев и Жерар Депардье. Но не успели. Если бы Виктор Цой был жив, то сыграл бы тогда Чингисхана — такое, например, у него было предложение в Европе.
Французский писатель и дипломат Жоэль Бастенер на вернисаже в "Севкабеле".
"Виктор Цой был уникален, от него глаз было не оторвать, — рассказывает Бастенер. — Он был так ярок, что внимание западных критиков фокусировалось именно на нем, не на группе, когда мы приехали во Францию. В результате уже образовались договоренности о двух фильмах, это было коммерческое кино. С ним собиралась подписать контракт одна из самых известных агентов, в "портфеле" которой были Катрин Денев и Жерар Депардье. Но не успели. Если бы Виктор Цой был жив, то сыграл бы тогда Чингисхана — такое, например, у него было предложение в Европе.
Банка супа Campbell’s с автографом Энди Уорхола специально для Виктора Цоя. Подруга певца Джоанна Стингрей в свое время попросила художника, чтобы он подписал около 20 банок для ее русских друзей-музыкантов, и тот старательно выводил на них имена: "Борис", "Юрий", "Виктор", "Густав". Кстати, именно барабанщик "Кино" Георгий Густав Гурьянов подаренную банку уже на следующий день открыл — хотел попробовать на вкус. Однако Цой эти консервы с автографом сохранил.
Банка супа Campbell’s с автографом Энди Уорхола специально для Виктора Цоя. Подруга певца Джоанна Стингрей в свое время попросила художника, чтобы он подписал около 20 банок для ее русских друзей-музыкантов, и тот старательно выводил на них имена: "Борис", "Юрий", "Виктор", "Густав". Кстати, именно барабанщик "Кино" Георгий Густав Гурьянов подаренную банку уже на следующий день открыл — хотел попробовать на вкус. Однако Цой эти консервы с автографом сохранил.
В зале Сбербанка (генерального партнера) на выставке в "Севкабеле" можно увидеть инсталляции, а также посмотреть ожившие картины-мультики Виктора Цоя.
Специально к этому проекту банк выпустил пластиковые карты с новым дизайном, посвященным группе "Кино".
В зале Сбербанка (генерального партнера) на выставке в "Севкабеле" можно увидеть инсталляции, а также посмотреть ожившие картины-мультики Виктора Цоя.
Специально к этому проекту банк выпустил пластиковые карты с новым дизайном, посвященным группе "Кино".
Вместе с командой Dreamlaser сделано световое шоу для зала, где звучит запись песни "Последний герой" со стадионного концерта современного проекта группы "Кино".
Выставка "Виктор Цой. Легенда" продлится в пространстве "Севкабель Порт" до 10 марта 2025 года.
Вместе с командой Dreamlaser сделано световое шоу для зала, где звучит запись песни "Последний герой" со стадионного концерта современного проекта группы "Кино".
Выставка "Виктор Цой. Легенда" продлится в пространстве "Севкабель Порт" до 10 марта 2025 года.