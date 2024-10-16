В Питере аншлаг: открылась грандиозная выставка "Виктор Цой. Легенда"

Два с половиной года назад, в январе 2022-го, в Москве, в Манеже, была открыта экспозиция "Виктор Цой. Путь героя". Внимание посетителей было настолько велико, что выставку продлевали два раза.

"Два с лишним года потребовалось, чтобы мы смогли показать ее в Петербурге. За это время в мире, в нашей стране и в нашей собственной жизни многое поменялось, — говорит основатель и генеральный директор Planet9, автор идеи и продюсер проекта Агния Стерлигова. — Когда что-то придумываешь, когда случается идея, то в этом случае была определенная цель. А именно сделать беспрецедентный масштабный проект про Виктора Цоя, который, действительно, герой для нескольких поколений. И для нас, и для наших детей, и для наших родителей".